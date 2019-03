Michelle Obama explica por qué no será candidata a la presidencia

"Ya no voy a volver a tener una vida normal" -dijo la exprimera dama en una entrevista con Conan O’Brien

Tanto simpatizantes como críticos de Michelle Obama llevan tiempo especulando con su hipotética candidatura a las presidenciales. La que fue primera dama de 2009 a 2017 ha negado esos señalamientos y, en una entrevista con el humorista Conan O’Brien, explicó sus motivos. La pérdida de anonimato, la separación de la “vida normal” y su oposoción a la política de partidos son algunas de las razones.

El motivo de la entrevista en el podcast de O’Brien fue Becoming, el último libro de Obama. En él, esta mujer de 55 años describe cómo era su vida antes de que su marido alcanzara la presidencia. Podía, por ejemplo, sentarse a comer Chiplotte en su coche, algo que ya no puede hacer.

Esa falta de anonimato, reflexiona la de Chicago, hacen que su vida se haya alejado del día a día de la mayoría social. Ahora tampoco espera en la fila de un supermercado, ni pone el oído en las conversaciones ajenas. “Si voy a ser una líder, tengo que estar ahí afuera“, no viendo el mundo a través de los cristales tintados de un coche y rodeada de personal de seguridad.

“Ahora es el momento de nuevas ideas” -añade en la entrevista la mujer del expresidente demócrata. “Ocho años es suficiente” -repite en dos ocasiones, en referencia a la duración del mandato de su marido.

Según Michelle, tanto ella como Barack añoran la época en la que ambos eran anónimos. “No me quejó” -puntualizó- pero cree que ya no podrá volver a tener la vida que llevaba antes. “La mayor parte de la gente no entiende eso” -dijo en referencia a lo “valioso” que ella considera el anonimato.

Además de sus razones personales, Michelle Obama no se plantea presentarse a las presidenciales porque no se siente cómoda con la política partidista de Estados Unidos, donde “te pones una R o una D y, de inmediato, independientemente de tu elección, te enemistas con la mayor parte del país“. Ella, sin embargo, quiere llegar a la mayor número de personas posible. “No quiero que nadie me deje de escuhar […] solo porque soy demócrata”.

La exprimera dama concluyó que cree que puede contribuir mejor a la sociedad desde fuera de la política. Sin embargo, aseguró que hará “todo lo posible para hacer hincapié en la importancia del voto”.