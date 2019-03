Chilena revela con publicación en Facebook que su propio hermano la violó

Un relato espantoso...

¿Qué puede ser peor que te violen?

Que el presunto agresor sea tu hermano…

Que el presunto agresor te emborrache y te droge para cometer el delito…

Que el presunto agresor se autoproclame “feminista” y milite en la organización en pro de los derechos de las mujeres “Pan y Rosas”…

Que tus padres no te crean y defiendan a tu agresor…

No sabemos cuál de todas las varientes es peor. Pero para una joven que en Facebook se identifica como Camila, el conjunto de todas éstas han convertido su vida en un “infierno”.

La joven chilena denunció mediante una publicación en la red social, el 14 de marzo pasado, cómo su hermano, al que identificó como Isidro Martínez Negroni, la invitó a su apartamento en Santiago hace unos tres meses y la agredió sexualmente cuando se encontraba inconsciente por drogas y alcohol

“Llegamos a la casa y me ofreció cocaína, marihuana, alcohol, entre otras cosas, yo siempre me sentí segura, pensé porque no? si acá estoy a salvo, donde mi hermano, el me adora, que me va a pasar en mi ”segunda casa” (ese día me pasó copias de las llaves de su casa), genial” (sic) , inicia el relato de la joven.

“Pasaron las horas y nos divertíamos, conversamos muchas cosas, me prometió que si a nuestra mamá le pasaba algo jamás me dejaría sola, les pregunté entre esas cosas que opinaban sobre los amigos que encubren amigos abusadores y violadores, que harían,

conversamos harto sobre el tema, y muchos temas más, entre copetes y drogas” (sic), continúa.

Pero, de acuerdo con su versión, la dinámica cambió cuando los amigos de su hermano se fueron.

“Nos quedamos un rato más, le avise a mi mamá que me quedaría allá y temprano iría a casa, que ya estaba borracha y pronto me iría a dormir, y así fue, pasaron unos minutos y le pregunté dónde me podía acostar, me señalo su pieza, me despedí y me acosté, con mi ropa,con mis zapatos, caí a la cama como una tabla, como cuando te pasas de copas y te duermes de inmediato con la ayuda del alcohol, no sé cuanto tiempo paso, estaba casi inconsciente, llegó a la pieza unos minutos más tarde (HABÍAN MÁS LUGARES PARA DORMIR) y se acuesta detrás mío, me dice al oído ” hermani, te puedo abrazar?” quedé congelada, no supe qué hacer, no supe qué decir, no quería su abrazo, no pude decir NO, no quería que durmiera conmigo, no quería estar ahí, jamás dormí con él, ni cuando éramos niños, nunca fue ”normal”, con miedo solo intenté dormir otra vez, el alcohol hizo lo suyo y caí” (sic), detalló Camila.

A partir de ese momento, la presunta víctima no recuerda qué pasó hasta que se levantó para percatarse que su pariente le estaba hacienda sexo oral.

“NO SÉ QUÉ PASÓ DESPUÉS, ESTABA INCONSCIENTE, no sé cuanto tiempo paso, no se que me hizo, no sé qué ni cuánto me tocó, no sé y me aterra, porque reaccioné, de un golpe sin entender nada, con ganas de gritar, y con su cabeza metida en mi vagina, reaccioné después de muchas horas porque sentí su lengua, por que senti sus manos, me quería morir. Tenía mis sostén desabrochado, y mis calzones en otro lado, no se que dije, no se que hice, pero me dijo ”HERMANA CONVERSEMOS” como si no hubiera pasado nada” (sic), narró la chica.

“Fue la última vez que lo vi. Me paré y corrí, corrí con todas mis fuerzas, corri y corri llorando, con miedo, con pánico, estaba en una crisis, me desvanecí en el suelo y unas personas me ayudaron a llamar a mi mamá, me escondieron en su local mientras llegaba a buscarme, un poco desorientada me subió al auto,a penas hablando le conté lo que el asqueroso de su hijo me había hecho y las ganas que tenía de morir” (sic), prosiguió.

La muchacha fue auxiliada por vecinos que llamaron a la madre, quien la llevó a la clínica.

En un principio, la progenitora parecía creer la versión de la chica, pero, posteriormente, le dieron la espalda, según contó en la publicación; entre otras cosas, porque su familia la califica de “drogadicta”.

Martínez Negroni, por su parte, comenzó a argumentar que confundió a su hermana con su novia.

“Eso fue suficiente para me mi madre llegara a decirme que a nadie le bajan los calzones sin darse cuenta, con esa mirada de tu te lo buscaste, me dijo que yo me expuse, que yo me quise quedar ”por algo”, su poder de manipulación y alto egocentrismo cegaron los ojos de mi mamá, la convenció en un par de minutos de que lo que había pasado lo habíamos hecho los dos, como si yo lo hubiera provocado” (sic), planteó la denunciante.

Camilia, cuyo caso se encuentra bajo investigación de las autoridades, decidió contar su historia para “no volverse loca” y alertar a otras posibles víctimas o quienes ya están experimentado situaciones como la de ella.

Al final, pidió que su testimonio sea compartido en la red.

“Quiero aclarar que hago esto para sacarme la mierda y veneno del cuerpo, quiero que le llegue a todos sus conocidos y defensores, a mi familia y a todo el mundo, porque es tan injusto, tan injusto que una persona como él siga haciendo su vida como si no hubiera hecho nada malo, y yo estoy aquí, siendo la víctima, cambiando mi vida, empezando de cero, cagada de miedo.

Gracias por darse el tiempo de leerme” (sic), concluye.