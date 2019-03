Avión de pasajeros “aterrizó” en Times Square en ruta al aeropuerto JFK de Nueva York

Será la pieza central del nuevo Hotel TWA en el aeropuerto, que abrirá el 15 de mayo

Aunque acostumbrados a verlo todo, algunos neoyorquinos no dejaron de sorprenderse al ver cómo temprano este sábado el fuselaje de un avión de pasajeros recorría las calles y detenía el tráfico en ruta a Times Square, escoltado por la policía desde patrulla y helicópteros.

El fuselaje restaurado del avión “Connie” Trans World Airlines 1958 será la pieza central de decoración del nuevo Hotel TWA en el aeropuerto JFK, que abrirá el 15 de mayo, con 512 habitaciones.

Mientras, este fin de semana está siendo exhibido en Times Square, hasta mañana domingo por la noche. El alcalde Bill de Blasio participó en la apertura al mediodía del sábado.

El viaje del avión a lo largo de la 6ta Avenida de Manhattan se filmó para el documental “The Rebirth of the TWA Flight Center”, que describe la transformación del terminal TWA abierto en 1962 en JFK, diseñado por el famoso arquitecto finlandés Eero Saarinen, al nuevo hotel de 2019, informó New York Post.

La aerolínea TWA estuvo operativa de 1930 a 2001, cuando se declaró en bancarrota. Su sede principal fue el aeropuerto JFK.



El hotel incluirá múltiples bares y restaurantes, incluido uno dentro de un avión restaurado de la Constelación Lockheed de 1958.