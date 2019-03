Adamari López desata duras críticas por tratamiento para quitarse las arrugas

"No te hace falta, aún estás bellísima", le dijeron a la boricua de 47 años

Adamari López es una de las famosas consentidas de la televisión hispana. Su carisma y belleza la tienen en la cima de la farándula como una de las más influyentes.

Este fin de semana la boricua de 47 años compartió en su cuenta oficial de Instagram cómo logra mantener su cutis radiante y eliminar las arrugas.

Se trata de un novedoso tratamiento con láser.

Aunque muchos de sus fans agradecieron el consejo, otros lo condenaron asegurando que era peligroso.

“Hermosa tu no necesitas de eso, aun eres muy joven y eso a la larga trae consecuencias, no te olvides que has pasado por cáncer y eso que tu te estas haciendo es super malísimo para la salud, aunque los médicos te digan lo contrario. Te queremos viva y saludable hermosa. Cuídate más”, expresó una usuaria.

“Ese tratamiento es para las personas después de los 50 Adamari tiene un cutis buenísimo para estar tocándose esa cara, yo de verdad no me hubiera tocado esa cara el Doctor no lo hubiera hecho”, dijo otra.

“Es peligrosísimo“, sentenció una más sin dar más detalles.

Los fans de la conductora de Un Nuevo Día de Telemundo restaron importancia a las críticas y aseguraron que se trata de un procedimiento de belleza que no genera problemas.

Adamari siempre se ha manifestado orgullosa de su belleza y hasta se ha animado a mostrarse al natural y sin gota de maquillaje.