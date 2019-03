Trump denuncia un intento “ilegal” por “derribarle” con la investigación de Mueller y pide investigación

Trump contraataca a los demócratas tras conocerse el reporte de la investigación de la Trama Rusa

El presidente, Donald Trump, ha indicado en declaraciones a la prensa antes de volar desde Florida hasta Washington DC que el informe del fiscal especial Robert Mueller, que durante meses se ha esforzado en desacreditar, concluye que “no hubo colusión, no hubo obstrucción [a la justicia], es una exoneración total”.

Trump ha añadido que “alguien debería mirar al otro lado”, y “con suerte alguien” lo hará, porque en su opinión la investigación ha sido “un derribo ilegal que falló”.

“Es una vergüenza que nuestro país haya tenido que pasar por esto, que nuestro presidente haya tenido que pasar por esto incluso antes de ser elegido”, ha añadido Trump.

Tras casi dos años de investigación, el informe elaborado por el fiscal especial Robert Mueller, junto con un equipo de expertos del Departamento de Justicia, ha concluido que “no se puede establecer que miembros de la campaña de [Donald] Trump [durante la campaña de las presidenciales de 2016] conspiraran o se coordinaran con el Gobierno ruso en actividades para interferir en las elecciones”.

Ésa es la principal conclusión que el fiscal general, William Barr, ha comunicado al Congreso este domingo sobre el informe que le fue entregado el viernes, y que todavía no se ha hecho público en su integridad ni se sabe si alguna vez se hará.

La segunda parte de la investigación tenía que ver con la posibilidad de que el presidente o sus colaboradores en la Casa Blanca hubieran podido obstruir a la justicia en sus pesquisas sobre esa supuesta trama rusa.

Sin embargo, Mueller decidió en este caso no llegar a cabo las pesquisas de acuerdo a como la fiscalía lo haría en un caso judicial, según el resumen enviado por Barr al Congreso. De esta forma, no llega a una conclusión sobre esa posible obstrucción, sino que detalla las pruebas a favor y en contra, y deja sin resolver los “asuntos difíciles” sobre las acciones del presidente.

“Aunque este reporte no concluye que el presidente haya cometido un crimen, tampoco le exonera”, señala Mueller, según Barr.

Esta decisión deja en manos del fiscal general determinar si los hechos descritos constituyen o no un crimen, añade Barr, que fue nombrado por Trump y confirmado por la mayoría republicana en el Senado en febrero. El fiscal general señala que, en su opinión y la de su equipo, no son constitutivos de crimen, por lo que el presidente no sería procesado judicialmente por ellos.

Aún así, el informe sí puede ser usado para realizar un juicio político al presidente en el Congreso, que pudiera apartarle de la Casa Blanca. Hasta ahora, los demócratas se han negado a hacerlo; tienen mayoría en la Cámara de Representantes, aunque no suficiente como para aprobar por sí solos el conocido como impeachment; los republicanos controlan por su parte el Senado.

Los demócratas se preparan en cualquier caso para hacer comparecer ante la Cámara de Representantes tanto a Barr como posiblemente a Mueller.