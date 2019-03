Georgina Rodríguez es la roca firme en la que se apoya Cristiano Ronaldo

La joven modelo se mantiene fiel y emprendedora en sus proyectos personales, pero también acompaña y cuida al portugués en los momentos más cruciales

La modelo Georgina Rodríguez ha vuelto a demostrar en sus redes sociales que no hay nadie como ella a la hora de sacarle el máximo partido al fin de semana y, por qué no, también al lunes posterior. Y es que, como ha compartido la novia de Cristiano Ronaldo en sus redes sociales, en los últimos días ha tenido no solo oportunidad de ver a su chico defendiendo una vez más los colores de Portugal -por desgracia, el delantero se lesionó durante el partido que enfrentó al combinado luso con Serbia-, sino que también disfrutó de un soleado día en el zoo con sus retoños e incluso parece que sacó algún que otro hueco libre para practicar yoga.

Aunque no está del todo claro que la maniquí dedicara demasiado tiempo al ejercicio físico durante el fin de semana, desde luego posó como toda una profesional delante de unas cebras y ataviada con la indumentaria deportiva que le ha proporcionado una de las firmas de ropa de las que es imagen. Los cuatro retoños del futbolista, Cristiano Junior, los mellizos Eva y Mateo y la más chiquita, Alana también se divirtieron de lo lindo en su breve escapada, como ha quedado patente en la esfera virtual.

El lunes, sin embargo, la joven mallorquina cambió por completo de escenario y de registro al viajar a Lisboa para animar al jugador de la Juventus en la nueva ronda clasificatoria para la Eurocopa de 2020. De cara a semejante ocasión, y como ha puesto de manifiesto con la instantánea que de sí misma ha compartido junto al jet privado que la trasladó a la capital lusa, Georgina se enfundó un elegante vestido de rayas y unos tacones de vértigo para acudir al estadio y animar desde el palco a su “maravilloso” segundo país de acogida.

“Deseándole suerte a mi amor. ¡Fuerza a este país maravilloso!”, reza la descripción de la imagen -más propia de una sesión de fotos profesional que de un supuesto momento de espontaneidad- con la que hizo las delicias de sus fans más incondicionales, entre los que se encuentra su buena amiga Adriana Abenia e incluso su cuñada Katia Aveiro.

