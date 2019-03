Una compañía paga $66,000 al año a quien quiera probar comida nueva

Las distintas posibilidades gastronómicas que ofrece cada país hace de esta oferta laboral una posibilidad muy atractiva

Descubrir nuevos platillos y alimentos es la mejor parte de viajar por el mundo.

Si probar platos exóticos es para ti la parte más importante de cualquier viaje al extranjero, puede que esta oferta de trabajo se ideal para ti.

Una empresa del Reino Unido está buscando contratar a un “Director del gusto” que pasará su tiempo viajando por el mundo y probando nuevos alimentos, para informar sobre sus descubrimientos a la compañía.

Al candidato seleccionado se le pagará un salario de $66,000 dólares y contará todos los gastos de viaje, alojamiento y comida cubiertos, así como 28 días de vacaciones anuales.

Vibrant Vegan Co. es un nuevo servicio de suscripción de alimentos a base de plantas que trabaja en estrecha colaboración con War Child para combatir el hambre infantil en zonas de guerra en todo el mundo. Teniendo en cuenta la esencia de la compañía, que usa productos naturales y alimentos de origen no animal, para poder aplicar a ser el nuevo “Director of Taste” no hay que ser vegano, pero el trabajo sí exigira que la comida que se consuma contenga ingredientes basados ​​en plantas.

El trabajo implicará pasar hasta cuatro meses seguidos visitando países como India, China, Turquía, Chile, México y Japón, descubriendo ingredientes nuevos y exóticos, y recetas para que la empresa las incorpore en sus productos.

Trabajando una semana de 35 horas, también se espera que el candidato ayude a establecer asociaciones en el extranjero para obtener los nuevos ingredientes que encuentren.

Sin embargo, necesitará una experiencia específica para postularse. La compañía dice que los candidatos deben estar debidamente calificados con al menos tres años de experiencia en el negocio de alimentos o como chef.

Habrá un riguroso proceso de entrevista, así como una verificación completa de los antecedentes, y también se les pedirá a los candidatos que completen una prueba de sabor para ver si su paladar está “a la altura”.

“Siempre estamos en la búsqueda de nuevos talentos, porque creo firmemente que son las personas las que hacen una empresa exitosa”, dijo Iain Burke-Hamilton, fundador de Vibrant Vegan Co a The Insider.

Sin duda, es un trabajo muy único y gratificante, pero a pesar de sus amplios beneficios, también es muy exigente.

“Hay cientos de ingredientes y recetas en todo el mundo que no se han presentado al consumidor habitual, por lo que esperamos que nuestro nuevo recluta pueda inspirar recetas nuevas y sabrosas para nuestra oferta de comida vegetariana. Creo que la innovación está en el corazón de la comida, así que quiero que alguien con una mente innovadora y creativa nos ayude a desarrollar nuestras recetas actuales”, explicó el fundador.

Para muchos suena al trabajo deseado, casi utópico. Para otros, quizá no tanto. Es cuestión de gustos.