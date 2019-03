Marchesín reniega de los argentinos y su selección: “No se fijan en lo que hago”

El portero que no jugó ni un minuto de la gira de la albiceleste en esta Fecha FIFA quiere llegar a la Copa América haciendo bien las cosas en su club, las 'Aguilas', pero todo depende de que lo vean

CDMX, México – Agustín Marchesín considera que gana más prestigio al jugar en México que en Argentina.

“Sí, sin duda. Hace cuatro años que estoy en México y se me conoce más. Los argentinos, como dije, no se fijan en lo que hago. Yo me mato para crecer día a día y estoy muy agradecido a los mexicanos”, dijo el portero del América al diario Marca.

Recientemente, su compatriota Iván Marcone prefirió ir a Boca Juniors y abandonar al Cruz Azul para así estar en el radar de la Albiceleste.

En alguna ocasión, Marche presionó a Santos para que lo dejaran ir a Boca, más que nada por la mala relación que tuvo hacia el final de su etapa con los albiverdes.

“Yo, por lo menos, disfruto mucho de la Liga MX. Está creciendo mucho y se juega muy bien al futbol, y más estando en el equipo más grande del país. Es una responsabilidad muy grande. Mi idea es hacerlo bien en el América para poder ir luego con Argentina a la Copa América.

“Yo me siento muy bien en mi club, es cierto. Lo que pasa es que en Argentina no se ve mucho el fútbol mexicano, y llega muy poco todo lo que hago en América. He salido dos veces campeón en México y me gustaría que en las tapas de los diarios saliese más lo que hacemos por México, pero lo entiendo todo. A veces pasa que hasta se da sólo lo malo”, mencionó.

Admira a Casillas

Marchesín confesó su admiración por el portero español Iker Casillas, hoy en el Porto.

“El que siempre me gustó, desde joven, es Iker Casillas. Tengo una admiración tremenda por él. Crecí con Iker estando él en el arco del Madrid. Lo que más me gusta de él es que sacaba pelotas imposibles. Es muy difícil estar tantos años al más alto nivel, y él lo sigue estando”, mencionó el guardameta, quien estaría encantado de jugar en el futbol europeo.