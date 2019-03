Terapeuta urge a Frida Sofía y a Alejandra Guzmán tomar terapia

"Si no se atiende, la pueden llevar al suicidio, porque tiene muy baja la autoestima"

Luego de que hace unos días Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, despotricó en contra de su sobrina Michelle Salas a través de las redes sociales, y que esto ocasionó un verdadero pleitazo en la dinastía Pinal.

Diario Basta se dio a la tarea de platicar con el reconocido psicoterapeuta clínico Román Hernández Flores, para que compartiera el origen de los comportamientos violentos de la primogénita de La Guzmán.

“Frida está escudando sus tristezas, sus vacíos y depresiones con el coraje, porque es la herramienta más común y más fácil de usar. Le urge tomar terapia, tiene un desequilibrio mental; no es sano lo que ella está viviendo, debe acercarse a su familia, aunque le será difícil porque no se siente integrada. Tiene rechazo y no se va a sentir con la confianza de platicar sus problemas. Se sugiere que Frida tome terapia acompañada de su madre, resulta más favorable porque el paciente se siente mejor con el apoyo de la familia”, dijo el especialista.

Agregó el terapeuta: “Gran parte de los comportamientos inadecuados que puede presentar una persona siempre van a derivar en inestabilidad emocional. Dadas las actitudes que Frida Sofía está presentando en contra de la familia, esto significa que existe un sentimiento de rechazo. En términos psicológicos se llaman heridas emocionales, y cuando éstas afloran hacen que ella misma empiece a rechazar a su familia. Si no se atiende, la pueden llevar al suicidio, porque tiene muy baja la autoestima, tiene desequilibrio emocional”.

El doctor aclaró que estos trastornos le han venido a Frida por disfunción familiar. “Si ella ha vivido el rompimiento de sus padres, la desintegración familiar, en automático se gesta esta herida del rechazo y llega un momento en su vida que si no se ha atendido, empieza a comportarse inadecuadamente, atentando en contra de su familia y en este caso rechazándolos”, dijo.