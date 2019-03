Las sobras de arroz pueden envenenarte

Cómo almacenar y recalentar este platillo, fundamental en la cocina latina, para que sea seguro

Es una práctica común, especialmente después de que tuvimos invitados a cenar en casa o alguna celebración acaba de pasar: guardamos las sobras de arroz, las recalentamos y las consumimos después. Pero el Servicio Nacional de Salud de Reino Unido (NHS, por sus siglas en inglés) ha advertido que esta costumbre puede ser peligrosa.

Las sobras de arroz pueden causar un tipo de envenenamiento debido a la activación de una bacteria que se encuentra en este alimento en su estado crudo. El organismo gubernamental explicó, sin embargo, que el problema se produce no al recalentar el arroz, sino por la forma de guardarlo después de cocinado.

Es común que el arroz crudo contenga esporas de la bacteria Bacillus cereus, un microorganismo que puede causar una intoxicación alimentaria cercana a un envenenamiento, y que sobreviven a la cocción. Cuando el arroz no es guardado en el refrigerador una hora después de cocinado, como máximo, las esporas se convierten en bacterias que se multiplican y pueden provocar una especie de envenenamiento.

Los síntomas de esta intoxicación son vómitos, diarrea y malestar general que se presentan de una a cinco horas después de consumir el arroz contaminado. La buena noticia es que se trata de un envenenamiento ligero cuyos síntomas suelen desaparecer luego de 24 horas. Si se prolongan, es necesario acudir al médico.

Entre más tiempo permanezca el arroz a temperatura ambiente, mayor será el riesgo de que las toxinas se desarrollen. El NHS sugiere servirlo tan pronto como se cocine, enfriarlo lo más pronto posible y guardarlo en el refrigerador. No obstante, las sobras de este platillo fundamental en la cocina hispana, no deben mantenerse más de un día y no hay que recalentarlo más de una vez.