Lo declaran culpable de abusar de pariente, y él manda a juez a la “mier**” en plena corte

Un hombre en Utah que resultó convicto de violar a una pariente le dijo al juez que “se fuera a la mierda” y que no le importaba lo que le esperaba después de la sentencia en medio de una embestida verbal en plena corte el miércoles.

Un jurado en el tribunal del condado Fremont declaró culpable a Jacob Oberg, de 26 años, por haber violado a una familiar, de 24, – a quien drogó- en medio de un viaje para acampar en Island Park. Oberg, que fue arrestado en septiembre de 2017, ya había enfrentado juicio, pero los miembros del panel en esa instancia no alcanzaron un acuerdo.

El criminal le estaba exigiendo al juez que ve su caso Darren Simpson que tomara una decisión inmediata sobre su sentencia, reportó este jueves East Idaho News

Cuando Simpson le dijo que la audiencia de sentencia sería el 24 de mayo, Oberg protestó; a lo que el magistrado respondió que le corrrespondía hablar con su abogado y hacer una solicitud formal.

“No, ellos no me representan más”, alegó el delincuente, para agregar: “Ahora yo me represento. Quiero ser sentenciado ahora”.

Simpson respondió que no podía dictar su condena porque el informe pre-sentencia no estaba completada.

“Pende**das (bull fuck*** sh**)”, replicó el sujeto. “Quiero ser sentenciado ahora”, insiste el convicto.

“No vas a ser sentenciado ahora”, repitió el juez.

Pero Oberg no se tranquilizaba, y continuó su embestida verbal.

“Pues, te puedes ir a la mierda, entonces”, espetó.

Simpson le planteó al violador que su actitud podría implicar desacato al tribunal y que moderara su comportamiento o sería retirado de sala.

“No me importa”, expresó desafiante. “¿Qué vas a hacer al respecto, hijo de pu**?”, prosiguió.

Oberg, que enfrenta un mínimo de un año en prisión hasta cadena perpetua siguió vociferando obscenidades hasta que el juez pidió que lo retiraran del recinto.