Por qué deberías cambiar de trabajo cada 3 o 5 años

En el mercado laboral, a veces es mejor mantenerte en movimiento que en un solo lugar

Muchos podrían creer que estar en un trabajo la mayor cantidad de tiempo posible es lo que más les conviene, pero la realidad es que esto no siempre es así. Hay muchos beneficios que puedes encontrar el mirar hacia otras empresas después de 3 o 5 años; y a continuación, te compartimos algunos de ellos.

Puedes encontrar un mejor futuro

Cuando ya has notado que no puedes seguir avanzando más en tu empresa, pude ser un buen momento de mirar a otro lado, ya que podrías encontrar mejores oportunidades. En un período de 3 o 5 años, puedes ya darte cuenta si tienes futuro en tu empleo actual o no.

Te vuelves más hábil

Las personas que cambian de trabajo más a menudo suelen volverse mejores en sus habilidades, ya que, cada vez que entran a otras empresas y aprenden un nuevo trabajo, su capacidad como empleados mejora.

Además, recuerda que normalmente un trabajador aprende todo lo que tiene que hacer en los primeros años, por lo que, después de los 3 o 5 años, es muy probable que no estés aprendiendo nada nuevo.

Te hará parecer que te gustan los desafíos

Cambiar de empleo cada 4 años más o menos, podrías hacer tu currículum más atractivo para los empleadores, ya que ellos sabrían que estás dispuesto a probar cosas nuevas.

Además, si estuviste muchos años en un solo trabajo –por ejemplo, una década– podría dar la impresión de que te estancaste o de que estabas `casado’ con tu antigua compañía.

Recuerda que, por lo general, en un período de tres a cinco años, estás listo para tener nuevos retos en otro empleo, pues de seguro ya tendrás dominado el que tienes actualmente. Así que no tengas miedo y échale un ojo a las ofertas laborales que hay por ahí. Quizás encuentres algo que abra más tus perspectivas.

