Kim Kardashian revive sesión de fotos donde aparece desnuda en Instagram

No hay aspecto de la vida de la famosa que sea desconocido

Kim Kardashian ha vuelto a revivir una de sus sesiones de fotos más candentes. La famosa estrella de “Keeping Up With The Kardashians” aparece completamente desnuda con una cabellera larguísima.

La hermana de la modelo Kendall Jenner volvió a compartir las imágenes con el motivo de promocionar la colección de su marca de productos de belleza.

La empresaria cuenta con 132 millones de seguidores en la red social que no tardaron en reaccionar ante el monumento de mujer.

“Legítimamente obsesionado con tu cabello”, escribió un fan. “Así es como yo me siento en el baño esperando a que el agua de la regadera se caliente”, bromeó otro seguidor. “Kim siempre se ve bien”, otro admirador también comentó.

La familia Kardashian vive su vide en frente del lente de las cámaras y este año ha sido especialmente difícil para su hermana Khloé Kardashian ya que ha tenido que vivir ante el público las infidelidades de Tristan Thompson, el padre de su hija Tru.

La cadena de televisión restringida lanzó un avance de lo que se vivirá en la nueva temporada del reality show y está más rudo que nunca.

“Es lamentable que esto tenga que ser tan público“, dice Khloé en el adelanto. “No soy sólo un programa de televisión, esto es mi vida“.

En otro momento del tráiler se escucha a la Kardashian hablar de su relación con Thompson quien le habría sido infiel con Jordyn Woods, íntima amiga de Kylie Jenner.

“Tristan me podrá amar, lo que signifique eso. Él no tiene ni una gota de respeto para mí“, dijo.

El momento más explosivo fue cuando se ve a Khloé gritando por teléfono: “Mi familia está arruinada“.

¡Mira el avance completo aquí!