Luto: Conductora de Despierta América, Karla Martínez, se despide de su abuelita en Instagram

View this post on Instagram

Así te voy a recodar mi hermosa… Con esa sonrisa única y llena de amor! Gracias por todo lo que me enseñaste. Siempre fuiste ejemplo de fe, fortaleza, amor, sencillez, bondad y paciencia! Gracias por enseñarme a apreciar la belleza en todas partes. Por enseñarme a ser agradecida. Por tu alegría y comicidad Andreitasn! Gracias por todo el amor que nos diste. Damos gracias a Dios por haberte disfrutado por casi un siglo! Gracias por transmitirnos tu paz! Siempre vivirá un pedacito de ti en mi alma… Dios te recibe con alegría! 🙏🏼❤️ Descansa mi hermosa abuelita.