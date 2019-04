Trump convence a sus votantes. El 86% de republicanos cree que los medios están en su contra

El presidente Donald Trump se sale con la suya al cambiar la percepción popular sobre los medios de comunicación en EEUU.

Desde su estrategia de llamarlos los “enemigos del pueblo” hasta acuñar políticamente el término “fake news” o noticias falsas el mandatario saca provecho de su retórica en contra de la verdad.

Una nueva encuesta exhaustiva realizada por el Centro Wason para Políticas Públicas en la Universidad Christopher Newport de Virginia reveló que el 86% de los republicanos cree que las noticias falsas se publican con fines políticos.

Our national survey, out today, finds 84% of Republicans believe nation’s major media outlets publish fake news for political purposes; unprecedented levels of partisan animosity. https://t.co/lLHths6HPK pic.twitter.com/uinxELmB4h

— The Wason Center (@WasonCenter) April 2, 2019