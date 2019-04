Las nuevas reglas de USCIS que dificultan obtención de estatus legal en EEUU

La línea dura que el presidente Donald Trump ha aplicado desde que llegó al poder ha complicado los trámites migratorios para muchas personas que llegaron al país en busca de una mejor vida para sus familias.

La política del gobierno estadounidense ha ido disminuyendo las opciones que tienen los migrantes para obtener un estatus legal con la ayuda del Departamento de Seguridad Nacional, encargado de cumplir las leyes y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), en donde se procesan las solicitudes.

Como resultado de todo el proceso, se han implementado una serie de políticas, cambios operativos y nuevas reglas que recientemente se incorporaron al proceso como forma de “mejorar la integridad del sistema de inmigración”, de acuerdo a USCIS.

De acuerdo a un artículo publicado por el Miami Herald, estos son los 10 cambios que debe conocer:

–Ampliación de la política de deportaciones: la administración Trump amplió la lista de razones por la que los inmigrantes podrían ser enviados a un tribunal, específicamente a aquellos que se les ha negado una solicitud de beneficios como la residencia o una visa. Tras el negativa, su estatus en el país pasa a ser ilegal.

Según USCIS, los migrantes solían recibir una notificación de comparecencia que indicaba el inicio del proceso de deportación, pero ahora indicará que han perdido su estancia legal.

–Identificación de los estudiantes con visas expiradas: una nueva guía indica cómo calcular el tiempo en el que los estudiantes extranjeros como visas tipo F-1, M o J se quedan en el país después de que su tiempo de estudio ha concluido, sin que esto cuente como presencia ilegal.

Generalmente los estudiantes violaban el permiso de estancia y conseguían un trabajo, pero ahora, quienes desobedezcan el límite se enfrentarán a un proceso de expulsión o deberán abandonar el país de manera voluntaria.

–Mejorar la evaluación de las solicitudes de beneficios de migración: USCIS ha decidido realizar controles al azar durante el periodo de adjudicación con el objetivo de identificar posibles amenazas para la seguridad nacional de país.

Es por eso que, entre otras medidas, ha asegurado los servicios biométricos para cualquier beneficio y personalizado las entrevistas que realizan los jueces.

–Revisar a profundidad la aprobación de casos de asilo: los funcionarios ha cambiado la manera en la que se procesan las solicitudes por la excesiva acumulación de casos pendientes y un aumento de solicitudes fraudulentas.

Ahora, USCIS programa las entrevistas para los casos más recientes por encima de los viejos y asegura que los cambios han sido en parte para alertar a “aquellos que tratan de obtener un permiso de trabajo basado en su historial de asilo”.

We combat H-1B abuse and protect U.S. workers by making sure those who employ foreign workers comply with the terms of the petition approval for third-party work. Learn more about the top 🔟 ways we are improving the integrity of the immigration system: https://t.co/NTGcXMTriz

— USCIS (@USCIS) April 2, 2019