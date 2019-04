Ganó la lotería por cambiar de hábito y comprar un billete más barato

Michael Ferri ahora se alegra de haberlo hecho

En las mañanas, Michael Ferri tiene la costumbre de pasar por el Circle K en North Tryon Street, en Charlotte. Él toma una taza de café y compra un boleto de la lotería en camino al trabajo.

“Normalmente compro un boleto de $30”, dijo Ferri, quien administra una American Burger Company en Charlotte. “Esta vez decidí conseguir unos boletos de $10 en su lugar”.

Cuando raspó el boleto de Hit $5,000 de la Lotería de Carolina del Norte y vio que ganó $1 millón de dólares, estaba conmocionado.

“Es simplemente increíble”, dijo Ferri. “Todavía no me he restablecido”.

Ferri reclamó su premio el miércoles en la sede de la lotería en Raleigh. Tuvo la opción de tomar una anualidad de $1 millón de dólares que tiene 20 pagos de $50,000 al año o una suma global de $600,000 dólares. Él eligió la suma global. Después de las retenciones de impuestos federales y estatales, se llevó a casa $424,503 dólares. Él planea usar parte del dinero de su premio de lotería para comprar un auto nuevo.

“Tengo un viejo Mitsubishi que tiene más de 230,000 millas”, dijo Ferri. “Ese va a salir a la carretera, y conseguiré un auto nuevo. No necesito nada lujoso, solo algo que me lleve al trabajo”.