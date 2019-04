¿Qué ofrece Costco para vender más autos ahora que nunca?

¿Qué?, ¿Costco no gana dinero en la venta de autos?

Ser un miembro de Costco tiene muchos beneficios que van desde poder comprar artículos para el interior de tu auto hasta remplazar tus neumáticos sin ningún costo en sus centros de neumáticos. Sin embargo, ¿sabías que también puedes comprar un auto con tu membresía y en Internet? Pues es cierto.

Tan solo el año pasado, Costco vendió más de 650,000 autos a través de su programa Costco Auto Program, que intenta eliminar la incertidumbre en quien desea adquirir un auto poniendo opciones a su alcance, un incremento del 25% a comparación del 2017: ¡un aumento muy grande! De hecho, Costo ha vendido cerca de 1 millón de autos en los pasados 5 años, según explica su sitio oficial.

Lo bueno de este programa, además de saber que estás comprando un auto en una compañía que ya conoces y confías, es que ofrece la comodidad de comprar autos nuevos, usados, de nieve, motocicletas e incluso casas rodantes en línea y con la ayuda de su servicio al cliente por teléfono.

Pero ¿por qué es tan popular?

Según un reporte de Business Insider, Costco Auto Program ofrece algo que los demás concesionarios no, y ésto es la habilidad de poder ofrecer a un cliente variedad de precios, un calculador de pagos mensuales y – la más importante de todas – muchos pero muchos descuentos, entre muchas otras cosas.

Así es, los descuentos parecen ser el gancho que incita a tantos compradores de auto a recurrir al Costco Auto Program. Y según un representante del programa, el cual habló con Business Insider, los descuentos pueden llegar a ser hasta de $1,000.

Esto no es ninguna sorpresa, pues según indica esta publicación, el negocio de Costco no es negocio, pues este supuestamente no gana nada de dinero en la venta de autos, solo lo hace en asociación con 3,000 concesionarios aprobados. En otras palabras, el programa de Costco no vende autos en sí, solo ayuda a encontrar los mejores tratos posibles, lo cual sigue siendo una muy buena razón para seguir utilizándolo.

Costco también renta autos: Cómo usar tu membresía de Costco para rentar un auto. Y si quieres saber más acerca del programa de autos, puedes consultar este artículo: ¿Qué beneficios se obtienen de comprar un auto a través de una membresía de Costco?