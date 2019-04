¿Quieres comprar un auto en Craigslist? Sigue estos pasos para no ser estafado

Sigue estas regla para evitar el 99% de los intentos de estafa, asegura Craigslist

En Craigslist, un vendedor puede poner cualquier artículo en venta, incluso autos, y si existe algún interesado, éste puede contactar al vendedor directamente vía e-mail o por teléfono.

Según la dinámica del sitio, un comprador interesado debe encontrarse cara a cara con el vendedor para inspeccionar el auto deseado y llegar a un acuerdo, posiblemente cerrar un trato. Pero es justamente aquí donde ocurren muchos casos de fraude, pues no hay nadie que regule estas ventas.

Craigslist no es responsable de evitar fraudes, pese a que es una organización respetable. Su único negocio es postular artículos y poner a compradores y vendedores en contacto.

Si tu estás interesado en comprar un auto a través de este sitio, hay algunas medidas preventivas que debes de tomar, pues nunca se sabe si el vendedor detrás de la pantalla es real o incluso tiene un auto en venta.

Consejos de ‘Craigslist’ para no ser estafado

Según su sitio con consejos para evitar fraude, la organización asegura que la mayoría de los fraudes pueden ser evitados al no tratar con personas que no residen en tu mismo estado, evitando las publicaciones con lenguaje raro o muy escaso, no acceder a transferir dinero por medios dudosos y al evitar los compradores que se rehúsan al reunirse cara a cara.

He aquí más consejos por parte del sitio:

No extienda el pago a ninguna persona que no haya conocido en persona.

Tenga cuidado con las ofertas relacionadas con el envío: trate con los locales que pueda conocer en persona.

Nunca transfiera fondos (por ejemplo, Western Union): cualquier persona que lo solicite es un estafador.

No acepte cheques de caja / certificados o giros postales: los bancos cobran falsificaciones, luego lo hacen responsable.

Las transacciones son solo entre usuarios, ningún tercero ofrece una “garantía”.

Nunca dé información financiera (cuenta bancaria, seguridad social, cuenta de paypal, etc.).

No alquile ni compre a la vista sin ser visto, es posible que no exista un “trato” asombroso.

Rechace las verificaciones de antecedentes / crédito hasta que se haya reunido con el propietario / empleador en persona.

“craigslist voicemails”: cualquier mensaje que le solicite acceder o revisar “craigslist voicemails” o “craigslist voice messages” es fraudulento, no existe tal servicio.

