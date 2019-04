Se desata la polémica: ¿Quién es la verdadera reina del reggaeton?

Ivy Queen es una leyenda, pero hay quien la cuestiona

¿Se puede perder el título de reina del reggaeton con el tiempo y ante el empuje de las nuevas generaciones? Para Anuel AA sí. El novio de Karol G destapó la “caja de pandora” al sugerir que la emblemática Ivy Queen tenía que ceder su trono.

“Cómo me van a decir que una mujer que no pega una canción hace más de 7 años es la reina del reggaeton, los números no mienten”, expresó el intérprete de origen boricua a través de sus redes sociales.

Por supuesto que la pionera de la música urbana de 47 años no se iba a quedar callada y así respondió.

“¿Será que tengo que recordarte de dónde vengo… Culica*** Anuel AA, ¡tú no quieres cruzarte con la reina!”, dijo contundente la nativa de Puerto Rico.

Y es que casi 20 años antes de que aparecieran en la escena musical figuras como Becky G o Natti Natasha, Ivy Queen impuso el género urbano cuando no se escuchaba en las radiodifusoras.

Por supuesto el debate se encendió en las redes sociales entre los protagonistas del movimiento.

“Señores, hemos roto tantas barreras, para lograr que el reggaeton llegue a donde está hoy, que no podemos estar hablando de números, hablemos de respeto”, dijo contundente René Pérez, Residente de Calle 13.

Karol G y otras artistas viven un gran momento y ocupan las posiciones de privilegio en las listas de popularidad, sin embargo hay quien llegó al trono para quedarse.

Quiénes son las reinas en la actualidad de las listas de popularidad.

Karol G

Becky G

Anitta

Natti Natasha

