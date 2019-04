López Obrador anuncia limpia de aduana en Manzanillo por corrupción

El mandatario pidió a los funcionarios que renuncien y que no se aferren al puesto

MÉXICO – Ante los actos de corrupción detectados en la aduana de Manzanillo, en el estado de Colima, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que hará “una limpia”, y relevará a todo el personal.

“Se van a retirar todos esos funcionarios. Tenemos muy malos reportes de la aduana de Manzanillo, se va a limpiar por completo”, dijo el mandatario mexicano durante conferencia de prensa.

AMLO dijo que todo el personal de la Administración Portuaria Integral (API) de Manzanillo será relevado sin excepción.

De esa manera respondió al ser cuestionado sobre el caso del capitán Héctor Mora Gómez, director general de la API.

REFORMA publicó la semana pasada que Mora Gómez creó varias empresas que no ha reportado a la Secretaría de la Función Pública (SFP) en sus declaraciones patrimoniales y de conflicto de interés.

Además, fue denunciado penalmente por un presunto desvío millonario durante su primera gestión como director de la API, de 2003 a 2006.

En su conferencia de prensa matutina, el mandatario adelantó que se aplicará un plan para limpiar de corrupción a todas las aduanas.

“Ya, se acabó el negocio y el contubernio en aduanas, en el caso de Manzanillo se va a limpiar por completo”, aseguró.

López Obrador comentó que una comisión visitó la aduana de Manzanillo y se comprobaron los actos de corrupción.

“Ya no hay Cisen y tenemos mucha información. Fue una comisión a la aduana, del más alto nivel, y ahí se enteraron de actos de corrupción, nos informaron y ya se está procediendo, pero no sólo es ese caso”.

El tabasqueño hizo un llamado a los funcionarios corruptos que laboran en las administraciones portuarias a que renuncien.

“Porque si se aferran, pensando que se van a colar, no lo van a lograr y, cuidando los procedimientos y no afectando la dignidad, a veces van a ser expuestos, lampareados, no tiene caso, ya se acabó la corrupción y la impunidad”, advirtió.