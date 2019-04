‘Otra vez con ropa de monja’: Critican vestuario de Adamari López en ‘Un nuevo día’

Los fans del programa opinan que no la visten bien

Adamari López es la consentida del público que ve “Un nuevo día” cada mañana por Telemundo. La buena vibra y energía de la presentadora de televisión contagia a los televidentes.

En semanas recientes el vestuario de López ha sido muy criticado por fans que siguen el show día a día. Aunque muchas de las veces ha salido bien librada de comentarios feos algunos de los fieles televidentes sienten que la persona que se encarga del vestuario de Adamari no la está sacando el mejor provecho.

“Otra vez la chiquita con ropa de monja”, escribió uno de los detractores. “Adamari, eres linda pero te visten tan feo y te hacen ver mayor. Tú eres linda, así que ya no dejes que ellos te vistan. Por lo visto no tienen buenos asesores de imagen”, otro fan preocupado comentó. “Podría jurar que si está embarazada Adamari”, otro usuario dijo. “Ada, yo no sé que tiene contra ti el que elige tu ropa pero no va para nada contigo. Es muy ropa de vieja”, también se pudo leer entre los comentarios.

Aunque no todos los comentarios fueron negativos y hubo quien defendieron a la chaparrita consentida.

“Ada, amo tu ropa que usas que van de acuerdo a tu edad ahora más bonita que nunca”, escribió un fan. “Felicidades Adamari, cada vez mejor. Sigue así, todo es un proceso con cambios pero todos para mejor, principalmente en uno por dentro y por fuera”, aconsejó otro admirador.