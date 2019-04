Horror en México: hallan 24 fosas con al menos 113 cadáveres

En el estado de Veracruz se encontró el mayor número de restos óseos

MÉXICO – Al menos 24 fosas clandestinas fueron localizadas solo esta semana por colectivos de rastreadoras, activistas, autoridades estatales, familiares de desaparecidos y transeúntes en el Estado de México, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Veracruz. El número de osamentas encontradas en estos lugares corresponde a 113 personas. Los hallazgos tienen lugar en un país donde hay registro de 40 mil personas desaparecidas.

La fosa clandestina más grande, de acuerdo con un rastreo de publicaciones en medios nacionales y locales, fue hallada en el estado de Veracruz, en el predio conocido como “El Infiernillo”, ubicado a unos 20 minutos del puerto de Coatzacoalcos, se localizaron al menos 65 restos óseos. Los restos fueron trasladados por la Fiscalía General del Estado para realizarles pruebas de ADN.

Mientras que en Sonora se localizaron 27 cuerpos en 19 fosas clandestinas localizadas del municipio de Cajeme, de acuerdo con fuentes de la fiscalía consultadas por la agencia Efe.

El hallazgo, que en un inicio era de 25 cuerpos, tuvo lugar el sábado tras una expedición liderada por el colectivo Guerreras Buscadoras de Sonora, un grupo de mujeres familiares de desaparecidos, en la zona rural del Valle del Yaqui, donde dos bandas del crimen organizado se disputan la plaza.

Más de 30 mujeres peinaron cerca de 30 mil metros cuadrados del campo donde encontraron prendas de vestir, joyas, carteras, bolsos e identificaciones, así como señales de entierros clandestinos.

Las mujeres estuvieron acompañadas por un equipo de 10 investigadores y médicos forenses de la fiscalía estatal, que llevaban herramientas para facilitar la búsqueda de huesos enterrados.

María Teresa Valadez, líder del grupo Guerreras Buscadoras, explicó que la búsqueda era para brindar capacitación a otras mujeres que tienen familiares desaparecidos en los municipios de la zona.

En los límites del municipio de Guasave y Ahome, en Sinaloa, otros 15 cuerpos fueron exhumados entre el pasado viernes y el sábado por integrantes de Las Rastreadoras de El Fuerte.

Los hallazgos ocurrieron en un predio ubicado entre la comunidad de Juan José Ríos y Los Mochis, informó Mirna Medina Quiñónez, líder del colectivo. Mencionó que tras confirmar que habían encontrado los cuerpos, el grupo decidió no interactuar con estos para cumplir con los lineamientos de la Fiscalía General del estado.

“Estamos estudiando las fosas pero no tocamos los cuerpos para respetar los protocolos de la Fiscalía, y nada más descubrimos el cuerpo y vemos que trae zapatitos o algo. Aquí tres cuerpos traen huarachitos, unos traen zapatos”, dijo.

Mencionó que en los próximos días la autoridad les revelará la identidad de estos cuerpos.

“Ya hablamos a las autoridades, ya vienen para ayudarnos a trabajar para hacer la exhumación de los cuerpos y ya determinar si alguno puede ser de los familiares que estamos aquí. Estamos alrededor de 100 personas aquí”.

Medios nacionales también reportaron el hallazgo de tres cadáveres dentro de una fosa en la colonia El Colli Urbano, del municipio de Zapopan, Jalisco.

#Internacionales | Fiscalías estatales informaron este domingo del hallazgo de restos de al menos 39 cuerpos en una veintena de fosas clandestinas en México, 27 en el norteño estado de Sonora y 12 en el occidental estado de Jalisco. pic.twitter.com/4ZLOCfC5mQ — Ciudad Petare (@PetareCiudad) April 14, 2019

La localización ocurrió luego de un operativo policíaco realizado por las indagatorias iniciadas por la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas. La Fiscalía General del Estado continuó la búsqueda de más cuerpos en la zona.

Mientras que en las cercanías del Aeropuerto de Xalisco, en Nayarit, el Colectivo Familias Unidas por Nayarit localizó dos cuerpos en una fosa.

Lo mismo sucedió en Ecatepec, en el Estado de México, donde un par de transeúntes localizó una osamenta en una fosa clandestina de la colonia Tablas del Pozo.

DESAPARCIONES EN MÉXICO

De acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), México cuenta con un registro de 40 mil 180 personas desaparecidas y en la mayoría de los casos se cuenta con la identidad digital, la cual incluye nombre completo de la víctima, fecha de nacimiento, fotografía y huella dactilar.

En enero pasado, el titular de la Comisión, Roberto Cabrera, recordó en conferencia de prensa que uno de los objetivos de la CNB es saber quiénes son, cuántos son y dónde están las personas desaparecidas.“De la depuración de los registros recolectados de diversas fuentes, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que aún se encuentra en construcción, arroja que las personas de las que se tiene registro como desaparecidas hasta la fecha, asciende a 40 mil 180”, dijo Cabrera.

Cabrera explicó que la cifra es el resultado de una base general de 99 mil 129 desaparecidos del 2006 a la fecha, de los que fueron localizados con vida 62 mil 436. Señaló que por medio del Grupo de Trabajo de Identificación Humana, la CNB “logró dar identidad a más de 400 personas que se encontraban en calidad de desconocidas; algunas con más de 10 años sin identificar. De los más de 400 casos, 20 cuentan con reporte de desaparición”.

@CNDH @ONUDHmexico @jorgeramosnews @ONU_es @mbachelet esta es la realidad del Mexico q vivimos, pisamos sobre cadaveres, nosotras sacamos con nuestras manos los cuerpos de fosas clandestinas y @GobiernoMX los desaparece por segunda vez en fosas comunes sin entregar a sus madres https://t.co/qtcurTi0KJ — MADRES EN HUELGA DE HAMBRE (@buscandocuerpos) April 14, 2019

Hace solo cinco días, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo que no sabía de los horrores que sufre México, producto de tanta violencia. Y en algún momento de pareció desolada:

“Para mí es una sorpresa todo lo que me he encontrado […] el número de 40 mil desaparecidos no era algo que tuviera así de claro, o los 26 mil cuerpos sin identificar, o las nueve mujeres asesinadas cada día, yo sabía de la violencia, eso lo sabía muy bien pero no tenía impresión de la dimensión de estos casos de violaciones de derechos humanos”, indicó durante el último día de su visita al país.

Sin embargo destacó que las nuevas autoridades del país “han reconocido que México tiene una crisis de derechos humanos y por tanto también la voluntad”. La Comisionada dijo que al reunirse con familias de víctimas de desaparecidos se encontró con los mismos “gritos, las mismas peticiones de verdad y justicia, las mismas canciones” que en Chile con las víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet.