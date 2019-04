Las críticas negativas contra Adamari López de ‘Un nuevo día’ se invierten por este ‘look juvenil’

La presentadora de Telemundo descansó de los comentarios feos

Adamari López es una gran consentida del público latino en Estados Unidos y esto es por su intervención en el programa “Un nuevo día“. Todas las mañanas la audiencia tiene la oportunidad de levantarse con la alegría que caracteriza a la presentadora de origen puertorriqueño. Las locuras y ocurrencias de López hacen que uno como televidente pase un momento ameno durante las horas matinales.

Desafortunadamente no todo ha sido miel sobre hojuelas para Adamari ya que al ser vista por miles de personas a lo largo y ancho del país e internacionalmente por Telemundo Internacional, la chaparrita está expuesta a las críticas. El vestuario de la madre de la pequeña Alaïa ha sido muy juzgado, pero no necesariamente la culpan a ella, si no a la persona que se encarga de su ropa.

Sin embargo, la elección de atuendo el viernes 19 de abril fue óptimo cuando usó unos shorts negros con una blusa blanca que enamoró a sus fans que la llenaron de halagos.

“Hermosa, no importa como te vistas, tienes un ángel y una dulzura que nadie te puede quitar”, le aconsejó una fan. “Eso chaparrita, siga vistiendo así. Si ya eres bella, necesitas resaltarlo con atuendos juveniles”, otro admirador agregó. “Ella es muy bella y siempre luce muy bien. No la critiquen más, eso es muy feo”, la defendió otro seguidor. “Si se ve más juvenil y bonita. Así es que debe vestir”, otro admirador escribió.