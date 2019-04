Maribel Guardia denuncia en Instagram abuso de su imagen

View this post on Instagram

Una empresa que vende productos milagro por internet en Costa Rica (entre otros lugares) denominada: "Technolife Store" ha estado usando mi imagen SIN MI AUTORIZACIÓN para publicitar un producto denominado: AUVELA, producto que desconozco y que NO recomiendo PARA NADA. Si dicho producto es igual de mentiroso y abusivo como su publicidad, ha de ser pésimo. No hagan caso de dicha publicidad, en tanto busco una solución por vía judicial. Si usted es de Costa Rica y lo puede compartir. Se lo agradezco. Bendiciones