El hijo del polémico Alfredo Adame decidió salir del clóset después de estar al borde de la muerte

Sebastián Adame tiene 20 años y muchas ganas de vivir

Sebastián Adame, hijo del polémico actor Alfredo Adame, aceptó públicamente ser gay hace unas semanas. La noticia no tomó por sorpresa al histrión, pero sí levantó comentarios entre el público.

El joven contó con el apoyo de su madre Mari Paz Banquells, e incluso Alfredo Adame, quien tiene fama de rudo, pero no fueron ellos quienes lo impulsaron a salir del clóset, sino un tremendo accidente que casi le cuesta la vida.

“Íbamos a Guanajuato a una convención y lamentablemente la camioneta tuvo un fallo, se volteó. Yo por ejemplo me salí volando, caí ocho metros después de donde quedó la camioneta, me llevé toda la cara”, expresó el joven a la prensa mexicana.

“Al principio estuve muy deprimido, no me podía levantar, pero luego dije: ‘si no me morí es por algo'”, agregó.

Alfredo Adame contó que su hijo le contó en confianza que era gay y él decidió brindarle su amor y apoyo. Después Sebastián compartió en redes sociales su relación con su novio.

Sebastián Adame decidió vivir su sexualidad plenamente tras un terrible accidente https://t.co/cLnFnzlArp pic.twitter.com/zgn3bqVyW3 — Ventaneando oficial (@VentaneandoUno) April 23, 2019

“Me quedé con eso… estuve a dos de morirme sin decirle a mi familia quién era yo en verdad. Eso fue mucho lo que me motivó a salir del clóset”.

A sus 20 años, Sebastián invitó a otros jóvenes a tomar la decisión de no vivir en las sombras, quererse y aceptarse a sí mismos, sin importar el qué dirán.