Protestan contra las deportaciones y separación de familias en el centro de Chicago

Los manifestantes exigen a los legisladores soluciones legislativas para bloquear la máquina de las deportaciones

CHICAGO – Un grupo de organizadores comunitarios, activistas y defensores de los derechos de los inmigrantes se plantaron frente al edificio Thompson center en el centro de Chicago para protestar contra las deportaciones y separación de familias, el miércoles por la tarde.

Los manifestantes mostraron su desacuerdo con la construcción de un nuevo centro de detención para indocumentados en Dwight, Illinois, y con la intención del alguacil del condado McHenry de que sus oficiales actúen como agentes de inmigración.

Líderes de The Campaign for a Welcoming Illinois que abogan por los derechos pro inmigrantes exigen a los legisladores por soluciones legislativas para bloquear las deportaciones.