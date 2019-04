Cómo anticiparse a preparar tu auto para pasar el “smog test” correctamente

Sigue estos consejos para no fallar la prueba de emisiones

En Estados Unidos, las reglas para poder registrar un vehículo exigen a los conductores realizar una prueba de emisiones de carbono, también conocida como smog test, para asegurarse que el vehículo no emite más emisiones de las permitidas por la Agencia de Protección Ambiental (EPA).

Sin embargo, no todos los estados del país requieren de dichos requerimientos, ¿por qué?

“Aunque la Agencia de Protección Ambiental se esfuerza por hacer cumplir las prácticas de aire limpio en todo el país, la EPA no tiene la autoridad para hacer cumplir las inspecciones de vehículos. En su lugar, cada estado administra y determina los requisitos para el smog y las pruebas de emisiones”, explica la organización Car Registration, agregando que los estados determinan por sí solos si las pruebas son necesarias o qué autos requerirán las pruebas, pues algunos – como los clásicos y los más nuevos – están exentos a estas regulaciones.

Sin embargo, si tu vives en un estado donde sí es requerido realizar el smog test y tu auto no califica para ser exento de esta prueba (los autos clásicos y nuevos no requieren la prueba del smog test), no te preocupes. Sigue estos consejos para pasar la prueba de contaminación.

Cómo pasar la prueba del smog test

1. Remueve la luz o testigo “Check Engine” del tablero

Si esta luz está prendida en tu tablero, ésto automáticamente causará que tu auto falle la prueba.

2. Asegúrate que tu batería no haya sido desconectada recientemente

Si esta se desconectó o recibió alguna recarga con cables, espera una semana para realizar la prueba del smog.

3. Cambia el aceite, pero solo si lo necesita

El aceite viejo es muy alto en hidrocarburos, los cuales contaminan el ambiente y son detectados por la prueba.

4. Haz un ajuste dos semanas antes de la prueba de smog

El ajuste ayuda a que tu motor funcione efectivamente, pero no realices éste antes de la prueba ya que causará que la batería se apague y esto afecta las millas registradas en la computadora.

5. Maneja rápido por dos semanas

Ésto ayuda al catalizador, el cual se encuentra en el motor y ayuda a convertir los contaminantes de emisiones en gases menos dañinos.

6. Verifica los niveles del refrigerante y gas antes de la prueba

Bajos niveles de gas y refrigerante son remplazados por otros gases, los cuales puede hacer que falles la prueba.

7. Obtén una pre-inspección

Son más económicas y te ayudarán a determinar si hay algo malo con tu auto.

