Qué estados no requieren que hagas el “Smog Test” o prueba de emisiones de carbono

Para poder registrar un auto con el Departamento de Motores y Vehículos (DMV), es necesario pasar una prueba de emisiones, mejor conocida en Estados Unidos como smog test, para asegurar que el vehículo circula con los estándares de la Agencia de Protección Ambiental (EPA).

Sin embargo, no todos los estados del país requieren de dichos requerimientos, ¿por qué?

“Aunque la Agencia de Protección Ambiental se esfuerza por hacer cumplir las prácticas de aire limpio en todo el país, la EPA no tiene la autoridad para hacer cumplir las inspecciones de vehículos. En su lugar, cada estado administra y determina los requisitos para el smog y las pruebas de emisiones”, explica la organización Car Registration, agregando que los estados determinan por sí solos si las pruebas son necesarias o qué autos requerirán las pruebas, pues algunos – como los clásicos y los más nuevos – están exentos a estas regulaciones.

Entre los factores que pueden determinar que un estado realice smog tests están el tamaño de población, la contaminación en el aire de la ciudad o poblado y la agenda del gobierno, entre otras cosas.

Por lo que de una forma u otra, los no todos los estados en EEUU requieren un prueba de smog test para ser registrados, y aquí te compartimos la lista.

Estados que requieren pruebas de emisión (smog test) para registrar un auto:

Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, District of Columbia, Georgia, Idaho, Illinois, Indiana, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Missouri, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, Ohio, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington y Wisconsin.

Estados que NO requieren pruebas de emisión (smog test) para registrar un auto:

Alabama, Alaska, Arkansas, Florida, Hawaii, Iowa, Kansas, Kentucky, Michigan, Minnesota, Mississippi, Montana, Nebraska, North Dakota, Oklahoma, South Carolina, South Dakota, West Virginia y Wyoming.

Pese a esto, te recomendamos consultar con tu departamento regulador de autos local, en caso de que una legislación resiente haya cambiado.

