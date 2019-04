Buscan expandir Medicaid en Illinois para beneficiarios de DACA y a ciertos residentes legales

Esta propuesta de convertirse en ley beneficiaría a los “soñadores” amparados con DACA y a residentes permanentes legales que actualmente no pueden acceder a Medicaid debido a su tiempo de residencia

CHICAGO – Un nutrido grupo de legisladores federales, estatales y locales, directores de hospitales, líderes de organizaciones comunitarias y miembros de la Campaña Healthy Illinois se unieron para impulsar el proyecto de ley HB72 que busca expandir el Medicaid en Illinois para beneficiarios de DACA y residentes legales con menos de cinco años con ese estatus.

El proyecto de ley fue presentado el viernes en el AMITA Health Saints Mary and Elizabeth Medical Center el cual busca ampliar la elegibilidad de Medicaid para los inmigrantes que tienen un número de seguro social válido o un permiso de trabajo, siempre que cumplan con todos los demás requisitos de elegibilidad, incluido nivel de ingresos.

Esta propuesta de convertirse en ley beneficiará a los amparados con la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y los residentes permanentes legales que actualmente no pueden acceder a Medicaid debido a su tiempo de residencia.

Adriana Velázquez, organizadora del Proyecto Organizador del Suroeste, es beneficiaria de DACA, reside en Illinois desde hace 17 años, ella dice que paga impuestos desde que empezó a trabajar, pero que por su condición migratoria no ha podido tener seguro médico.

“No ingresé a un consultorio médico ni a un hospital durante más de 6 años de mi vida. La razón número uno es que no podía pagar las tarifas sin seguro y dos, como me decía a mí mismo cuando me preocupaba, todavía no me estaba muriendo, así que no debería ir. Esas son las reglas con las que muchos de nosotros vivimos mientras no estamos asegurados”, señaló Velázquez.

Durante la conferencia de prensa, el representante federal por Illinois, Jesús “Chuy” García dijo creer firmemente que “la atención médica es un derecho humano, independientemente del estatus migratorio. Y es por eso que hoy estoy aquí para apoyar a los beneficiarios de DACA y residentes legales con menos de cinco años en ese estatus”.

Oficiales electos que apoyan la iniciativa hicieron hincapié en que tanto los beneficiarios de DACA como dichos residentes legales pagan impuestos por lo que deberían tener acceso a Medicaid.

García dice que cuando una persona no asegurada ingresa a la sala de emergencia como último recurso, “a menudo es costoso y esto podría haberse evitado… Sencillo y simple: esto reducirá los costos de atención médica”.