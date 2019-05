¿Conoces a Tatiana Calderón, la colombiana que es la primera mujer de la historia en competir en F2?

View this post on Instagram

The dream goes on, very excited to continue my @f1 journey with @sauberf1team @alfaromeoofficial as a Test Driver in 2019! Thanks for the opportunity and trust 🙌🏻👊🏼Bring it on! . El sueño continúa, muy contenta de seguir mi camino en @f1 con @sauberf1team @alfaromeoofficial como Piloto de Pruebas en 2019! Gracias por el apoyo y confianza 🙌🏻👊🏼 Vamos por más! @f1 . #f1 #dreambig #racing #motorsport #alfaromeoracing #testdriver #girlpower #womeninmotorsport #nolimits Make up by @gemma_riba