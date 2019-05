Cristiano Ronaldo: “No soy un vendehumo”

El delantero portugués asegura que siempre buscó ser humilde desde su llegada a la Juventus

El delantero portugués Cristiano Ronaldo aseguró que cuando llegó a la Juventus siempre buscó ser humilde y que les demostró que no es un “vendehumo“.

“Lo primero que hago cuando llego a un nuevo club es ser yo, no ser más. Mi ética de trabajo es siempre la misma. Si un dueño de una empresa llega y empieza a rajar de todo el mundo, la gente no le verá como un líder, dirá: ‘este es mi jefe, pero no me trata bien’.

“Debes ser humilde, aprender que no lo sabes todo. Si eres listo, captas cositas que te hacen mejorar como atleta. En la ‘Juve’ me adapté perfectamente. Vieron que no soy un vendehumo. Es Cristiano y es lo que es porque se cuida. Una cosa es hablar y otra, hacer. ¿Por qué gané cinco Balones de Oro y cinco Champions?“, explicó Ronaldo a la revista ICON de el País.

El atacante también contó que vive con una presión extra porque logró llegar a la élite del futbol y se espera mucho de él.

“Es cierto que sentí presión desde muy joven. Cuando vine para Madrid fui el jugador más caro de la historia. En Manchester, después de ganar mi primer Balón de Oro a los 23 años, la gente ya pensaba: ‘mira, este tiene que estar a tope’. En los últimos diez, 12 años, siempre he tenido esa presión adicional”, contó.

“CR7” fichó por 96 millones de euros con el Real Madrid procedente del Manchester United en 2009 y pasó el año pasado a la Juventus por 100 MDE.

Sobre su futuro indicó que podría ser entrenador.

“No lo descarto”, declaró.