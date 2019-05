Los padres de los jóvenes fallecidos se sienten muertos en vida; Jesse y Benigno eran sus únicos dos hijos

Las autoridades ya han ofrecido una recompensa de $50,000 para la persona que dé información que lleve a la captura de los responsables

El señor Benigno Félix no pudo ocultar el indescriptible dolor que siente tras la pérdida de sus únicos dos hijos en un terrible accidente el domingo por la madrugada.

“Este sufrimiento lo cargo desde el domingo a las 8:01 de la mañana cuando me enteré… Y de aquí hasta que me muera”, dijo el señor Félix el miércoles por la mañana afuera de su hogar en Highland Park.

Sus ojos estaban rojos e hinchados de tanto llorar. Su esposa intentando ocultar su tristeza detrás de sus gafas negras optó por meterse a su hogar y no hablar del accidente donde sus hijos Benigno Félix Zúñiga, de 25 años, y Jesse Félix Zúñiga, de 19 años, fallecieron a tan solo una semana del día de las madres.

Las autoridades dijeron que los dos jóvenes viajaban en un Ford Fusion 2017, en dirección al este sobre la calle Pollard y, estaban a punto de girar a la derecha sobre la avenida San Pascual en dirección norte para buscar estacionamiento alrededor de la 1:15 a.m. del domingo.

De repente su automóvil fue golpeado por una Chevrolet Silverado 2018. Testigos del mortal accidente estimaron que la camioneta viajaba a una velocidad de 80 milla por hora y que el conductor y pasajero que salieron huyendo parecían latinos.

El señor Félix contó que él y su esposa no se encontraban en el apartamento donde viven con sus hijos—sobre la cuadra 700 de la avenida San Pascual—cuando ocurrió el accidente ya que después de una reunión se quedaron a dormir con unos familiares en la ciudad de Paramount al sureste de Los Ángeles.

Fue al amanecer del domingo que el señor Félix se dio cuenta que tenía varias llamadas perdidas de un amigo a quien no veía hace mucho tiempo.

“Yo dije, ‘Que raro, algo le ha de estar pasando a él’ y al que le estaba pasando era a mí”, recordó el mexicano. “[Mi amigo] me preguntó: ¿No has visto las noticias? Salió en las noticias que tus hijos están enredados en un accidente terrible’”, contó el señor Félix.

Un video de seguridad muestra a ambos conductores quien, aparentemente causaron el accidente, alejarse de la escena del crimen dejando la camioneta y sin brindar ayuda a las víctimas quienes fallecieron en el lugar de los hechos.

El señor Félix dijo que él agradece que él y su esposa no estuvieran en el momento del incidente porque de haber sido así el resultado podría haber sido fatal.

“No sé que hubiera hecho si los veo ahí hecho pedazos. Me muero”, reconoció el señor Félix quien hasta el momento dijo que se ha negado a ver siquiera los videos de seguridad que muestran el momento del accidente.

“Ahorita no los quiero ni ver porque yo sé que mis hijos sufrieron en esos últimos segundos de vida”, dijo el señor Félix.

Unos hijos ejemplares

Los hermanos Félix Zúñiga crecieron en el área de Highland Park al noroeste de la ciudad de Los Ángeles. Su padre orgulloso dijo que desde muy pequeños él les enseñó acerca de la responsabilidad y buenos valores.

“Yo los llevé a sacar sus identificaciones y licencias de manejar desde jovencitos…y les decía cuando se tomen una cerveza aunque tengan que pagar $100 por el Uber no manejen y siempre me hacían caso”, dijo el señor Félix.

Una de las cosas que más extrañará son los abrazos que recibía de sus hijos cada mañana al despertar y cuando regresaban de sus trabajos.

“El mayor ya estaba recibido y llevaba trabajando como un año y feria y me dijo, ‘Papi ya cambió la vida de nosotros porque yo ya gano dinero’ y yo lo apoyaba siempre”, dijo Félix. “El otro me acababa de decir que llevaba puras A’s en la escuela y quería ser ingeniero…, y me los mataron”.

Al altar improvisado que está afuera de la casa de los Félix-Salazar llegaban propios y extraños. Algunos dejaban flores, veladoras y otros agregaban donaciones a una pequeña caja de cristal que estaba al lado de las fotos de los jóvenes.

El detective Juan Campos de la policía de Los Ángeles le dijo al canal KTLA que ya identificaron a los dueños de la camioneta, sin embargo, ellos no parecen ser los culpables.

“Parecían sorprendidos de que este vehículo hubiera estado involucrado en un accidente”, dijo el detective Campos añadiendo que no parecía que estuvieran mintiendo. “Tratamos de entrevistarlos por segunda vez y parecían sinceros, y no tenían idea de quién tenía el vehículo en el momento de la colisión”.

Se cree que el culpable podría ser un familiar de los dueños ya que varias personas manejaban esa camioneta.

El señor Félix dijo que la detención de él o los sospechosos no les devolverá la vida a sus hijos pero si los capturan se podrían evitar más tragedias.

“Que lo detengan porque ese muchacho no va a destruir a otra familia como nos acabó a nosotros… Porque a mí, me mató en vida”, aseveró el señor Félix.

La policía de Los Ángeles (LAPD) anunció esta semana que hay una recompensa de $50.000 para quien pueda ofrecer ayuda que lleve a la detención del conductor de la camioneta. El número para contactar es (800) 222-8477.

Los familiares han creado una cuenta de GoFundMe para los servicios funerarios de los hermanos Félix Zúñiga.