Por $262 dólares mató a dos líderes de comerciantes en Cuernavaca, Morelos

El sujeto fue detenido tras cometer el crimen en el estado gobernado por el exfutbolista, Cuauhtémoc Blanco

MÉXICO – Maximiliano “N”, sujeto que mató a dos líderes comerciales en Cuernavaca, Morelos, le ofrecieron $262 dólares para llevar a cabo el crimen, según revelaron fuentes de la Comisión Estatal de Seguridad.

De acuerdo a informes de la prensa, en Maximiliano, de 22 años, se encontraron mensajes con la orden de matar a Jesus García y a Roberto Castrejón, líderes de comerciantes, opositores el gobernador de Morelos, el exfutbolista Cuauhtémoc Blanco y que lideraban una protesta.

Aunque se desconoce quién o quiénes le ordenaron a Maximiliano matar a los líderes comerciales.

La agresión se registró la mañana del miércoles mientras los medios de comunicación cubrían una manifestación en el Zócalo de Cuernavaca, que era liderada por García y Castrejón.

La protesta se vio interrumpida de pronto por una serie de disparos que iban dirigidos a García y Castrejón, otra persona también resultó lesionada.

García y Castrejón murieron tras los disparos. Eran integrantes de la Confederación de Trabajadores de México.

Tras una intensa persecución, Maximiliano “N” fue detenido y trasladado al Ministerio Público para que rindiera su declaración preparatoria.

La agresión y la persecución quedaron grabadas en vídeos que han sido compartidos en las redes sociales.

🚨 ÚLTIMA HORA 🚨 Comenzó una balacera mientras Gilberto Alcalá estaba siendo entrevistadopic.twitter.com/cwohWke838 — MedioTiempo (@mediotiempo) May 8, 2019

El origen del arma

El Fiscal General de Morelos, Uriel Carmona, afirmó que el ataque contra dos líderes de comerciantes en Cuernavaca fue perpetrado por un solo tirador.

El funcionario anticipó que los disparos se realizaron de un arma Glock 9 mm, al parecer perteneciente a la Policía Estatal.

Carmona indicó que en la escena de los hechos violentos, a unos pasos de Palacio de Gobierno, se encontraron siete casquillos.

#EnMiComunidad #S.O.S. Les compartimos un video más del ataque perpetrado hace unos momentos en el centro de Cuernavaca, donde hasta el momento se reportan 4 heridos, entre ellos dos compañeros de medios. pic.twitter.com/FcNs59JHvK — Diario de Morelos (@DiariodeMorelos) May 8, 2019

“Lo que tenemos descartado es un atentado contra un integrante de un medio de comunicación o un comerciante, aún desconocemos el motivo de la persona asegurada para disparar contra estas personas”, dijo Carmona.

“Para todos es sabido que en la vida sindical ha habido violencia, pero no en este extremo, se están llevando a cabo las diligencias, testigos y entrevistas, estaríamos definiendo que sea un problema de esta naturaleza, no podemos afirmar aún que sea producto de una rencilla sindical, pero vamos a investigar”, abundó.

También llamó al padre de Roberto Castrejón a comparecer sobre una acusación de que el ataque fue producto de una rencilla con otro sindicato.

Por ahora, el Fiscal descartó que la ejecución de Jesús García se encuentre vinculada al asesinato de su hijo Juan Manuel García Bejarano, ocurrido en 2017.

En conferencia de prensa, en la que estuvo el Gobernador Cuauhtémoc Blanco, Carmona estableció que solicitó al C5 videos de las cámaras de vigilancia y advirtió que el caso llegará hasta las últimas consecuencias.

Estalla el gobernador

Blanco indicó que está furioso por el hecho y reprochó que una senadora de Morelos realice declaraciones para politizar el caso.

“Vamos a llegar a las últimas consecuencias, ella maneja todo Cuautla, esto es un hecho lamentable, que no aproveche estos casos para su campaña”, reclamó Blanco.

Recordó que las diferencias entre comerciantes es algo histórico en Cuernavaca.

“El Secretario de Seguridad tiene toda mi confianza, necesitamos que el Gobierno federal nos ayude, no podemos acabar con la violencia en cinco meses, tuvimos ayer una detención importante, no hay que echar la culpa al almirante, sabemos que en esto hay mucha gente involucrada, a este pobre personaje no sé cuántos le hayan pagado, pagarle hasta cinco mil pesos y qué es lo que pasa, no tienen corazón para matar una persona, es una gente mala, relacionada con la delincuencia organizada”, expuso Blanco.

“Necesitamos del Gobierno federal para acabar con la delincuencia organizada, necesitamos que nos ayuden, no me voy a dejar llevar por personajes que atacan para que a este gobierno le vaya mal, estamos dando la cara, no nos escondemos, lamentable que haya personas que se quieran subir a esta tragedia que pasó”, lanzó el Mandatario.

Blanco urgió a la Guardia Nacional para combatir al crimen organizado.

“Si el Gobierno federal no nos ayuda con Ejército o Marina nosotros no podemos. No vamos a cambiar la estrategia, lamentablemente pasó esto, estoy triste y tan enojado porque al final de cuentas me puede pasar a mí, necesitamos acabar con la delincuencia organizada, y para eso necesitamos al Gobierno federal, sino no podemos acabar con la delincuencia organizada”, recalcó.

José Manuel Sanz, jefe de la Oficina del Gobierno de Morelos, afirmó que para evitar más pleitos no habrá ambulantaje en la Plaza de Armas.

Con información de Agencias