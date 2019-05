Video: Matan a empresario en plena entrevista con exárbitro mexicano (imágenes sensibles)

Las imágenes muestran el momento de la balacera y el drama que viven Gilberto Alcalá y los reporteros

Momentos de drama y de tensión se vivieron en el zócalo de Cuernavaca, Morelos, cuando en plena entrevista con el exárbitro mexicano Gilberto Alcalá, el empresario Jesús García, mejor conocido como “Don Chuy“, fue asesinado a balazos.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 10:00 am locales (11:00 am ET / 8:00 am PT) de este miércoles, cuando se llevaba a cabo una manifestación de comerciantes en calles del centro de la capital del estado mexicano de Morelos.

El exárbitro con gafete de FIFA Gilberto Alcalá, quien actualmente es el titular de la Secretaría de Desarrollo Social de la entidad, era entrevistado en plena calle por un grupo de reporteros que cubrían la marcha de los comerciantes. De pronto, a unos metros de distancia se escucharon detonaciones de arma de fuego, por lo que Alcalá y los periodistas huyeron despavoridos para refugiarse de las balas.

🚨 ÚLTIMA HORA 🚨 Comenzó una balacera mientras Gilberto Alcalá estaba siendo entrevistadopic.twitter.com/cwohWke838 — MedioTiempo (@mediotiempo) May 8, 2019

De acuerdo con información de El Financiero en su plataforma digital, el empresario “Don Chuy”, organizador de la Feria de Cuernavaca, murió al llegar al hospital por los impactos de bala recibidos.

#EnMiComunidad #S.O.S. Les compartimos un video más del ataque perpetrado hace unos momentos en el centro de Cuernavaca, donde hasta el momento se reportan 4 heridos, entre ellos dos compañeros de medios. pic.twitter.com/FcNs59JHvK — Diario de Morelos (@DiariodeMorelos) May 8, 2019

Otros medios destacan que otras dos personas resultaron heridas durante la balacera, entre ellas el líder de los comerciantes Roberto Castrejón y un camarógrafo que fue alcanzado por una de las balas al tratar de huir.

Fueron al menos 30 reporteros los que tuvieron que tirarse al suelo o esconderse entre los automóviles y construcciones de alrededor cuando escucharon los disparos.

Autoridades de Morelos confirmaron la detención de una persona y que fue alcanzada a la altura de la sede del Gobierno del Estado.