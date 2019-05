Piden ‘tarjeta roja’ para el ‘gober’ Cuauhtémoc Blanco tras ataque armado en Cuernavaca

Le exigen al 'Temo' que frene la ola de violencia que azota al estado mexicano de Morelos o que mejor se vaya

CDMX, México – La senadora morelense Lucía Meza, del partido Morena, apremió al gobernador Cuauhtémoc Blanco a “frenar” la ola de violencia que se vive en Morelos.

Horas después de la balacera en la Plaza de Armas de Cuernavaca que dejó un empresario muerto, uno herido y dos personas lesionadas, la legisladora aseguró que el gobernador es el responsable de la inseguridad que azota a la entidad.

“Exigimos al gobierno de Cuauhtémoc Blanco reforzar la seguridad en los 33 municipios de la entidad y que garantice la seguridad de todos los morelenses y frene la ola de violencia que se ha desatado en el estado de Morelos”, planteó.

“A partir de la toma de protesta del gobernador, seis meses después, llevamos más de 500 ejecuciones en Morelos. Es imparable la ola de violencia que se vive todos los días y en todos los municipios. Nunca se había visto, de verdad, que se actuara con total impunidad, sobre todo a plena luz del día, en contra de unos manifestantes y de un empresario”.

La legisladora explicó que el gobernador tiene el mando de los 33 municipios y, por ende, es el responsable de la seguridad pública y también tendrá que responder por estos actos violentos y adicionalmente pidió la renuncia del ‘Idolo de Tepito’, quien así le respondió: “Le pido a la senadora con todo respeto que no empiece a hacer sus campañas políticas (…) que no aproveche estos hechos lamentables, ella tiene controlada toda Cuautla, entonces que no aproveche este tipo de situaciones”.

El exfutbolista del Club América y la selección mexicana llegó a la gubernatura morelense postulado por Morena, el PES y el PT.