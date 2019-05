Háblale de sexo o calla para siempre

La mayoría de las mujeres teme decirle a sus parejas lo que les gusta o no les gusta en la cama

Esta semana estaba en vivo en mi show Maria Marin Live cuando una seguidora escribio: “Maria, no me gusta como mi esposo me hace el amor. Me da un beso de piquito, va directo “al grano”, ¡y termina con su objetivo a la velocidad de un rayo!”.

En ese mismo momento yo le respondi en vivo por Facebook Live y le pregunté si había hablado con su esposo de su frustración y me dijo que no sabía como decirle por miedo a ofenderlo.

La mayoría de las mujeres no tenemos problema en contar con lujo de detalles a otras féminas lo que nos gusta y nos disgusta en nuestras relaciones íntimas. Sin embargo, a la hora de exponer este tema con nuestra pareja, ¡nos da pánico!

Si callas y no expresas lo que sientes, tu vínculo amoroso se deteriorará. La comunicación es fundamental para una relación sexual saludable.

Para mejorar el diálogo íntimo, elige un momento en que ambos estén relajados y fuera de la alcoba.

Comienza preguntándole si tiene una fantasía por realizar y así intercambian ideas.

No es momento para críticas.

Resalta lo que te gusta y plantea lo que quisieras experimentar.

Más adelante, cuando hayan establecido un nivel de comunicación más cómodo, coméntale las cosas que no te agradan o te hacen sentir incómoda.

El sexo es la forma de comunicación más profunda entre dos seres, sigue estos tips para mejorarla:

1) Discute con tu pareja la posibilidad de integrar juguetes, películas y juegos eróticos.

2) Rompe la monotonía experimentando en lugares nuevos donde nunca antes hayan hecho el amor.

3) Ponte un ajuar que te haga sentir sexy y que despierte la imaginación y los sentidos de ambos.

No tengas miedo en expresar tus deseos, todo es aceptable a la hora de hacer el amor, siempre y cuando ambos estén de acuerdo. ¡Una de las cosas que más le fascina a un hombre es descubrir lo que pone a tu cuerpo a vibrar, así que dicelo ya!

