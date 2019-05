Hombre trans ingresa al hospital por dolor de estómago y los médicos nunca descubrieron que tendría un bebé

El caso ha sacudido a cierta comunidad médica que no da crédito cómo pudo ocurrir esta negligencia médica que costó la vida de un ser humano

El pasado miércoles, en la revista New England Journal of Medicine, fue denunciado un caso de negligencia médica protagonizado por un hombre trans, el cual no recibió debida atención médica por un dolor de estómago que terminó en un embarazo no diagnosticado.

Resulta ser que esta persona acudió al hospital por un intenso dolor de estómago. La enfermera que primero lo atendió consideró que no se trataba de una emergencia, ya que era un hombre con obesidad y además dejó de tomarse un medicamento con el cual regulaba la presión arterial.

El paciente, de 32 años, también le indicó a la enfermera que era transgénero e incluso, en su historial clínico había sido clasificado como hombre. También le contó que desde hace varios años dejó de menstruar por un tratamiento de hormonas que tomaba pero el cual tuvo que suspender luego de quedarse sin seguro médico.

La enfermera le realizó una prueba de embarazo, solo por no dejar pasar, pero no le dio importancia alguna.

Pasaron muchas horas y el dolor estomacal de este hombre se intensificó. Fue entonces cuando un doctor decidió revisar la prueba de embarazo, la cual había dado positiva, y entonces lo que estaba ocurriendo es que había entrado en labor de parto.

Entonces se le practicó un ultrasonido, el cual arrojó una leve actividad cardíaca del feto y otro examen indicó que una parte del cordón umbilical se había introducido al canal de parto. Le practicaron entonces una cesárea de emergencia y fue así como este hombre dio a luz a un bebé que estaba ya muerto.

“El punto no es lo que sucedió con este individuo en particular, sino que es un ejemplo de lo que sucede con las personas transgénero que interactúan con el sistema de salud”, dijo la autora principal del informe, la doctora Daphna Stroumsa, de la Universidad de Michigan en Ann Arbor.

“Si una mujer hubiera llegado con síntomas similares “seguramente habría sido atendida y evaluada con más urgencia por problemas relacionados con el embarazo”, agregó.