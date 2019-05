¿Puedo renovar mi licencia de conducir aunque todavía no tenga una REAL ID?

No son obligatorias, pero mejoran el proceso de identificación a nivel nacional

El tema de la REAL IDs ha creado confusión entre los residentes legales que aún no comprenden por qué es que deben de conseguir una o cómo es el proceso para tramitarla.

Debido a que muchos conductores no disponen del tiempo libre para pasar unas horas en el Departamento de Motores y Vehículo (DMV) u otras agencias estatales que regulan las licencias, ellos deciden esperar hasta el último momento para realizar este proceso, el cual no es tan complicado como se piensa.

Si tú todavía no has tramitado una licencia y tu renovación ya se acerca, todavía puedes renovar tu licencia normal, sin embargo, a partir de octubre del próximo año necesitarás tener la REAL ID o de lo contrario no podrás usar tu licencia común para entrar a establecimientos federales e incluso abordar un avión.

En este artículo encontraras las respuestas a cómo, cuándo y por qué debes tramitar ya tu REAL ID.

¿Qué es una REAL ID?

Desde diciembre del 2013, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de los Estados Unidos anunció una serie de fases que todos los estados deben de seguir para reforzar el REAL ID Act, que fue aprobado por el Congreso en el 2005 después de los atentados terroristas del 9/11.

Este decreto federal es una iniciativa federal que busca validar a nivel nacional el uso de identificaciones o licencias estatales para que los residentes y ciudadanos americanos puedan identificarse en estancias federales, aeropuertos y plantas nucleares, entre otros.

Por lo tanto, toda licencia o identificación estatal que no sea una REAL IDs, es decir, que no tengan la estrella dorada en la parte superior derecha, no serán aceptadas en instalaciones federales y aeropuertos para el 20 de octubre del 2020. Por lo que tienes hasta esa fecha para conseguir una, de otra manera, no podrás acceder a ninguna de estas instalaciones con tu licencia o ID común.

Sin embargo, “Todas las tarjetas de licencia de conducir y las tarjetas de identificación de Texas actualmente son aceptables para fines de IDENTIFICACIÓN REAL, como ingresar a edificios federales y para abordar vuelos nacionales”, explica el DPS en sus sitio web.

¿Hasta cuándo tengo para cambiarme a mi REAL ID?

Aunque las licencias e identificaciones comunes siguen sirviendo para identificarse en la mayoría de los estados, se recomienda obtener una REAL ID lo más pronto posible, ya que estos documentos serán necesarios para abordar aviones o ingresar a edificios federales para octubre de 2020, bajo mejoras de seguridad posteriores al 9/11.

