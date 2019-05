Muere Nativo López, líder mexicoamericano y activista de los derechos de los inmigrantes

Llevaba dos meses luchando contra el cáncer, pero ayer a los 68 años perdió la batalla

Uno de los activistas más reconocidos por su intensa lucha en pro de los derechos de los inmigrantes falleció en la ciudad de Santa Ana el día de ayer, a la edad de los 68 años, según un comunicado de prensa de la organización Hermandad Mexicana, la original.

En el documento no se menciona la razón de su muerte, pero semanas antes la organización habían publicado que el 3 de marzo, López había sido internado de emergencia en el Centro Médico de Irvine (UCI) a causa de un tumor maligno gastrointestinal y que sería tratado con quimioterapia.

Mientras luchaba contra el cáncer, López se mantuvo fiel a su filosofía y en los últimos dos meses de vida, seguía publicando información en su muro de Facebook sobre las noticias que afectaban a la comunidad inmigrante; e incluso, utilizó su enfermedad para abogar por un seguro médico para todos, mensaje que se convertiría en su última lucha en pro de los derechos de las personas en Estados Unidos.

“En estos 2 meses he aprendido mucho acerca del cáncer. He aprendido que uno de cada tres personas en Estados Unidos será afectado por esta enfermedad durante algún tiempo de su vida. He aprendido que hay millones de personas que no cuentan con seguro médico y son dejados a su propia suerte para cubrir los costos de su tratamiento”.

Siguió López en su mensaje a través de un comunicado de Hermandad Mexicana, “Es por eso que demandamos cobertura médica para todos. Incluyendo seguro médico gratis para detectar enfermedades con tiempo, prevenir enfermedades, tratamientos y medicina. Demandamos esto del país más rico del mundo. Únete a esta lucha en contra de las compañías farmacéuticas más ricas de los Estados Unidos”.

Este fue uno de sus últimos mensajes de López, quien también agradeció a todas las personas que le deseaban lo mejor durante su estancia en el hospital; pero el día de ayer, como a las 12 del medio día, un amigo cercano de la familia dio a conocer en las redes sociales la noticia del fallecimiento del activista y los mensajes de dolo no se hicieron esperar.

La Coalición de los Migrantes Mexicanos, el concejal Gil Cedillo y Najee Ali, un activista afroamericano, entre otras decenas de personas compartieron su más sentido pésame y muchos de ellos se mostraron totalmente incrédulos ante la inesperada partida de López.

“Destacado líder de la comunidad e incansable luchador en defensa de los derechos de nuestras familias migrantes en Estados Unidos. ¡Paz en su tumba!”, escribió la Coalición de los Migrantes Mexicanos.

Fredy Ceja, vocero del concejal Gil Cedillo, compartió una foto de Nativo con el concejal, donde aparece el ahora fallecido activista con la foto de la medida AB60, propuesta que finalmente diera el derecho a los inmigrantes sin documentos a conducir en California.

Cedillo fue el padre de la medida, pero siempre que podía, reconocía la labor que realizó López para ayudarlo a seguir luchando por los derechos de los inmigrantes para conducir en el estado dorado.

Nativo López nació en 1951 en Los Ángeles, creció en Norwalk y fue el director ejecutivo de Hermandad Mexicana Latinoamericana, una organización no lucrativa que apoya a la comunidad inmigrante en Estados Unidos.

Según su biografía, López inició su activismo desde la preparatoria, en 1968, donde luchó por una reforma a la educación, inspirado por los líderes Bert Corona y César Chávez, fue egresado de los colegios Domínguez Hills y UCLA., y fue presidente de la Asociación Política México Americana.

También participó en las protestas que más tarde otorgaron la amnistía a los inmigrantes en 1986, y siempre mantuvo su lucha contra Pete Wilson en los 90s en California. Más tarde se involucró en la lucha por las licencias para las personas sin documentos, batalla que finalmente obtuvo el concejal Cedillo, pero siempre con el apoyo de López.

La organización Hermandad Mexicana anunció que tendrán los servicios fúnebres para recordar la vida, lucha y activismo de Nativo López, pero la información detallada será dada a conocer en los siguientes días.

Descanse en paz, Nativo López.

Seguiremos actualizando la información.