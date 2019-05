El DMV de California facilita los trámites para completar los requerimientos del REAL ID Act

Solo aplica para aquellos que ya tienen su REAL ID, pero aún no han comprobado una segunda prueba de residencia

Aquellos residentes que obtuvieron sus REAL IDs en California cuando los requerimientos en ese estado sólo exigían un comprobante de residencia legal en el país (en vez de dos), ya no serán presionados como antes por el Departamento de Motores y Vehículos (DMV) para entregar el segundo. Te explicamos por qué.

¿Qué pasó?

A finales del año pasado, el DMV de California requirió sólo un documento para probar la residencia de una aplicante y contaba con la entrega por la oficina de correos como prueba secundaria de identificación correcta, pese a que el decreto del REAL ID Act requiere que los aplicantes del REAL ID emitan dos comprobantes de identificación oficial en el Departamento.

Sin embargo, el Departamento comprobó que su proceso fue aprobado por el Departamento de Seguridad Nacional, pero que luego éste le comunicó en noviembre que ya no era aceptable y que se requería proveer dos documentos que comprobaran la residencia. Por lo que el DMV comenzó a mandar cartas a los más de 3 millones de aplicantes que solo presentaron un comprobante de residencia.

¿Qué hará el DMV ahora?

En vez de presentarse en persona para mostrar un segundo comprobante de residencia, los 3 millones de aplicantes pueden solo mandar pruebas suficientes por correo, reportó The Mercury News el día de hoy.

El proceso es el siguiente: Los residentes del estado que reciban una carta por parte del DMV solo necesitarán confirmar su dirección al marcar en la carta la sección que indica que aun reside ahí. Después de firmar y reenviar el documento al Departamento, la segunda prueba de residencia habrá sido satisfactoriamente comprobada, explica el diario.

¿Qué es el REAL ID?

Desde diciembre del 2013, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de los Estados Unidos anunció una serie de fases que todos los estados deben de seguir para reforzar el REAL ID Act, que fue aprobado por el Congreso en el 2005 después de los atentados terroristas del 9/11.

Este decreto federal es una iniciativa federal que busca validar a nivel nacional el uso de identificaciones o licencias estatales para que los residentes y ciudadanos americanos puedan identificarse en estancias federales, aeropuertos y plantas nucleares.

Consecuentemente, toda licencia o identificación estatal que no sea una REAL IDs, es decir, que no tengan la estrella dorada o negra en la parte superior derecha, no serán aceptadas en instalaciones federales y aeropuertos para el 20 de octubre del 2020. Por lo que tienes hasta esa fecha para conseguir una, de otra manera, no podrás acceder a ninguna de estas instalaciones con tu licencia o ID común.

