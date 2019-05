Estrella porno, Sabrina Sabrok, asegura tener sangre de extraterrestre

Ahora la rubia quiere ir al espacio

La productora de películas porno y cantante argentina, Sabrina Sabrok, asegura que tiene en sus venas una sangre muy rara que pertenece a extraterrestres. La polémica artista dio los detalles de las investigaciones sobrenaturales que ha hecho acerca de su persona.

“Desde antes de que fuera mamá los médicos me habían dicho que el tipo de sangre RH negativo, que es el que yo tengo, es muy raro y personas con este tipo de sangre no deberían tener hijos pues saldrían con problemas, pues es incompatible con la mayoría de la gente, entonces yo me puse a buscar e indagar acerca de mi persona y me topé con investigadores que me comentaron que mi tipo sanguíneo no es de este planeta, incluso existen teorías de que fueron experimentos que realizaron alienígenas con humanos al mezclar ADN y cosas así, y que como resultado de todo esto salieron las personas con RH negativo, como yo”, platicó.

Esta situación tiene a Sabrina preocupada pues ahora entiende que siempre ha tenido la necesidad de salir al espacio exterior: “Siempre me ha llamado la atención todo el tema de los alienígenas, extraterrestres, incluso creo que viven entre nosotros, nunca se me ha quitado la idea de ir al espacio, espero hacerlo algún día”, dijo.

La rubia lamenta que su sangre ya no sirva para donar a otras personas: “Tener esta sangre de extraterrestre es algo que yo no elegí”, finalizó.