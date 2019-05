Padres y alumnos ‘sacan la cara’ por escuelas chárter

Esta semana se vota por tres proyectos de ley que podrían detener el crecimiento de estos colegios; los padres no están de acuerdo

Cientos de padres de familia y activistas se reunieron este miércoles en Exposition Park, al sur de Los Ángeles, para pedir públicamente a los legisladores de California que se opongan a tres propuestas de ley que podrían afectar la educación de sus hijos.

Érica Martínez, de 39 años de edad y madre de dos estudiantes en Huntington Park, dijo que sus niños tienen discapacidades intelectuales y que no fue hasta que los transfirió a las escuelas chárter que logró recibir ayuda personalizada y adecuada.

“Mi hijo está en décimo grado y a pesar de que es un estudiante con discapacidad, siento que su escuela le ha ayudado muchísimo tanto en sus grados [calificaciones] como a ser más independiente”, dijo la madre.

“Mi niña que va en el kínder estaba en una escuela tradicional pero sufría mucho y cuando la cambié a la chárter, se volvió súper independiente y se concentró más en sus estudios. El cambio para los dos ha sido muy positivo”, agregó.

Otra participante al mitin fue Brenda Navarro, de 34 años y quien tiene tres hijas en escuelas chárter que atraviesan el noveno, séptimo y segundo grado.

Dijo recordar cuando su hija mayor cursaba el segundo grado en una escuela pública tradicional y sus calificaciones iban en caída libre. Contó que cuando fue a hablar a la escuela sobre el tema, recibió una respuesta inesperada.

“La maestra dijo que tenía 38 estudiantes en su clase y que mi hija era de las tres con mejores grados… Dijo que no podía poner a 35 estudiantes en el nivel de mi hija y era mejor poner a mi hija al nivel de los otros 35 estudiantes”, contó Navarro. “Fue una experiencia muy fuerte y muy difícil”.

Fue entonces que decidió cambiar a su hija y encontró una escuela chárter en Huntington Park. “Desde ese día ha estado en una chárter. Ella tiene todo lo necesario para ir al colegio, hace horas comunitarias y le están dando la guía y la ayuda que ella necesita”.

Las propuestas

Se estima que en la actualidad hay poco más de 1, 300 escuelas chárter en el estado. Hoy hay tres propuestas de ley podrían frenar dramáticamente su crecimiento.

La SB 756, de la senadora María Elena Durazo D-Los Ángeles, pide que se prohíban nuevas escuelas públicas chárter hasta 2024.

La AB 1505, del asambleísta Patrick O’Donnell, D-Long Beach, otorgaría a los distritos escolares locales el poder exclusivo para autorizar escuelas chárter en California y más autonomía para aprobar o rechazar una chárter.

La AB 1506, del asambleísta Kevin McCarty, D-Sacramento, crearía límites estatales y locales en el número de escuelas chárter que serían determinados dependiendo el número de estas escuelas que operan a finales de 2019.

La senadora Durazo dijo por medio de un comunicado que no hay nada que temer si se aprueban estas leyes.

“No estamos cerrando ninguna de las escuelas chárter actuales”, dijo la senadora.

“Estamos mejorando las escuelas para todos los californianos. Las escuelas chárter son parte del sistema de educación pública y tenemos la responsabilidad de garantizar que nuestros dólares de impuestos se utilicen para todos los niños”.

Por su parte el asambleísta McCarthy dijo en una conferencia de prensa reciente que la AB 1506 pondrá un límite a la cantidad de escuelas chárter en California y permitirá que se amplíe la capacidad de las escuelas chárter cuando las escuelas se retiren o cierren gradualmente.

“Esto brindará cierta estabilidad financiera muy necesaria a los distritos escolares de California, muchos de los cuales se enfrentan a la disminución de la matrícula y otras presiones de costos ”, recalcó el asambleísta McCarty.

Las preocupaciones

Navarro dijo que estas propuestas causarían que los padres ya no tengan opciones y se les vuelva a decir dónde deben enviar a sus hijos, que usualmente se hace por código postal.

“Me preocupa porque no quiero pasar lo que ya pasé con mi primera niña y me da miedo porque sé que la educación en las escuelas públicas no es la misma que en las escuelas chárter”, dijo Navarro.

El sentimiento es compartido por Jorge Corona, quien tiene dos hijos en escuelas chárter actualmente y uno más que se graduó de este tipo de escuela hace unos años.

“Queremos tener el derecho de escoger las escuelas. Yo me di cuenta con mi hijo mayor lo mucho que ayudan. Ahora mi hijo no tiene que buscar las universidades porque las universidades lo buscan a él”, dijo el padre de 48 años. “Es mentira que dicen que no se gradúan”.

De igual forma piensa Leslie Hernández, de 19 años, quien estudió en una escuela chárter del centro de Los Ángeles y el año pasado se graduó y fue aceptada en la prestigiosa Universidad del Sur de California (USC).

“La tutoría personalizada y la ayuda de todos mis maestros me ayudó a salir adelante. Soy la primera en asistir a la universidad de mi familia y eso me hace sentir muy bien”, comentó.

Las propuestas de ley AB 1505, AB 1506 y SB 756 podrían recibir el voto tan pronto como esta semana.