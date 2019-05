¿Cuáles son los mejores SUV pequeños baratos?

Esta pregunta de un miembro enviada a “Ask Our Experts” (Pregunta a nuestros expertos) aborda una necesidad común. Nos gusta que se centre en el objetivo, en lugar de estrictamente cómo lograrlo. En este caso, sería prudente resistir la tentación de comprar un auto nuevo y utilizar un SUV usado. Los autos usados de más de 3 años pueden costar tan poco como la mitad de lo que costaron cuando estaban nuevos, y deberían durar mucho tiempo.

Nuestros datos de encuestas de confiabilidad y nuestras cifras de ahorro de combustible pueden ayudar a guiarte hacia un modelo con bajos costos operativos.

A continuación se presentan 5 SUV compactos y subcompactos del 2016. Tienen la antigüedad suficiente para depreciarse, lo que reduce significativamente el costo de cuando se compraron nuevos, y aún tienen mucha vida por delante.

Cada uno ha demostrado una confiabilidad superior al promedio en las encuestas de nuestros miembros y algunos de los mejores ahorros de combustible en general en nuestras pruebas.

Nota del editor: Este artículo apareció en la edición de julio 2019 de la revista Consumer Reports.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2018, Consumer Reports, Inc.