Militares tomados como rehenes en Michoacán, pobladores exigen les regresen sus armas

Los soldados fueron desarmados y retenidos por presuntos pobladores

MÉXICO . Un grupo de hombres que se identificaron como pobladores de La Huacana, en el estado de Michoacán, retuvo al menos a siete soldados a quienes han tomado como rehenes para exigir a las autoridades castrenses el regreso de armamento que les fue decomisado el domingo.

Uno de los hombres le pide a los militares que se comuniquen con su jefe para exigir que regresen a la población las armas que fueron aseguradas durante un operativo.

La retención de los soldados ha sido grababa y el video circula en las redes sociales, donde se ve a los militares desarmados y sentados en el piso. Ante ellos hay varios hombres, uno de ellos toma el mando para exigir a los soldados que se comuniquen con sus superiores para que les regresen su armamento,

“¿Quién es el capitán López?”, pregunta y le dicen que es uno de los superiores.

Así que ordena que pida el regreso de armas al soldado que le contesto.

Pero otro militar, logra comunicarse con un subteniente, quien pasa el mensaje de los presuntos pobladores.El soldado comienza a mencionar las armas, entre ellas una Barret, cuando es interrumpido por los sujetos y casi al unísono le dicen “todas.., todas las armas”.

El sujeto que ha tomado la batuta, se desespera y toma el celular del militar y le exige él mismo el regreso de armas.

“Hey jefe, quiero que nos mande todas las armas en un carro particular, a La Huacana. Somos el pueblo, no somos gente armada y estamos esperando las armas por favor”, dijo el sujeto en tono exigente.

A esto hemos llegado, personal militar de la 5a CINE, en Huacana, Michoacan, fueron retenidos, desarmados, amenazados y obligados a regresar las armas de presuntos delincuentes que protegidos por la comunidad "el pueblo", como se hacen llamar, gracias @CNDH, a esto llegamos. pic.twitter.com/Hkhox5HvO9 — Cesar Gutiérrez Priego (@cesargutipri) May 27, 2019

“Tú mándalas al nombre del pueblo. Tú mándalas al nombre del pueblo. Tú sabes cuáles son, yo no te voy a decir cuál y cuál”, expresó muy molesto el sujeto.

“Aquí están tus muchachos y no se van ir si no nos das las armas que le quitaste a los nuestros y llevaste las armas a Gabino Barrera”, insiste el sujeto.

En las grabación también se escuchan palabras obscenas y el llanto de un bebé, mientras los ánimos se encienden en el lugar.

“Aquí están tus muchachos, tú no está en condiciones de pedir. Aquí están tus muchachos y mira las caras que tienen, no se van a ir hasta que mandes las armas. Mira viejo no te hagas las armas que les quitaste a los muchachos que se estaban defendiendo”, advirtió el sujeto.

Hasta el momento, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no ha emitido comunicado para informar sobre la situación de los militares retenidos.