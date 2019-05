Divorciados: Mayeli Alonso queda oficialmente libre de Lupillo Rivera

La que fuera estrella de "Rica Famosa Latina" confirmó la noticia en Instagram

Mayeli Alonso ha quedado oficialmente divorciada de Lupillo Rivera, con quien tuvo dos hijos durante su matrimonio. La que fuera estrella del reality “Rica Famosa Latina” confirmó la noticia en su cuenta oficial de Instagram.

“Oficialmente por un juez del estado de California, hoy soy legalmente Mayeli Alonso. y soltera.”, escribió Alonso en las Stories de la red social.

Aunque las razones del truene de la pareja nunca se han esclarecido, después de que se diera a conocer la noticia Alonso realizó una entrevista con “El Gordo y La Flaca” en donde habló del asunto.

“Yo ya sabía que yo era la mujer con la que Lupillo no quería morir porque la mujer en la que me convertí no le gustaba”, dijo en Junio 2018. “La mujer de antes era totalmente dependiente de él, no había cosa que Lupe no quisiera que yo no le cumpliera, no había capricho que yo no le cumpliera. Todo lo hice por él”.

Los rumores apuntaban a que Mayeli le habría sido infiel a su marido con otro hombre, cosa que el cantante nunca negó, y que afectó a la empresaria porque dio pie a que en los medios se le viera como la villana de la historia.

“Yo la verdad me sentí usada, me sentí ultrajada, utilizada porque a él no le costaba nada decir que era mentira, a menos que quisiera seguir con este juego. Conozco y he compartido, conozco a su esposa”, agregó.