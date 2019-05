Ingrid Coronado estaría vetada de TV Azteca tras pisar Televisa

Desde su salida de "Venga la alegría" no ha vuelto a pisar los foros de Azteca

La conductora Ingrid Coronado, da los motivos por los cuales no ha hecho publicidad en TV Azteca, aclarando los rumores de que se encuentra vetada de la empresa en la que trabajó por 19 años.

“No he ido porque no me han invitado, me han hecho entrevistas y así, pero no me han invitado a sus foros a llevar el cuento, quien me invite, créeme que cuenta conmigo porque ahí estaré, yo salí bien de la empresa y si ellos me buscan para cualquier cosa ahí estaré”, comentó.

Ingrid está lista para regresar a la televisión y recalcó que ya han pasado varios meses de su salida de “Venga la alegría”, por lo que recalcó que está abierta a escuchar ofertas de trabajo que la hagan hacer lo que le apasiona.

“Estoy en la etapa de soltería y estoy escuchando varias invitaciones de diferentes televisoras, pero hasta el momento sólo son ofertas, no hay nada formal”, reveló.

La conductora, quien hace unos días estuvo de invitada al programa “Hoy”, confesó sobre si le gustaría ser parte del matutino de Televisa: “Siento que ya descansé mucho [risas] y bueno, yo quería tomarme un tiempo cuando salí de ‘Venga la alegría’, estoy interesada en hacer realities, en fin, estoy lista para volver a donde me ofrezcan algo que me interese en verdad, pero me la pasé muy bien en ‘Hoy’”, finalizó.