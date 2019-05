Mentiras sobre el azúcar que no deberías creer

Hay muchos mitos y leyendas alrededor de este ingrediente

El azúcar no es uno de los productos estrella de nuestra dieta. No tiene una gran popularidad, ya que se ha hecho mucho hincapié en sus efectos nocivos para la salud.

El azúcar, siempre y cuando sea natural y no refinada, no debe considerarse un ingrediente de peligro extremo. Aunque sí hay que controlar su ingesta. Lo malo es que no siempre sabemos cómo la consumimos ni en qué cantidades, ya que la encontramos en muchos productos de supermercado que lo llevan como ingrediente, desde dulces hasta salsas, pasando por lácteos azucarados o refrescos y jugos.

Existen muchas mentiras divulgadas que, de tanto repetirse, se han instalado en nuestra mente. Del azúcar se dice que es necesaria para el buen funcionamiento del cerebro o que es un producto que se debe formar parte de una dieta equilibrada. Todas estas afirmaciones no tienen base científica.

Son igual de erróneas como otras que son puros mitos, hablamos de la relación entre el azúcar y la hiperactividad en los niños. Hay casos más extremos, como quien cree que la fruta hará que ganes peso porque tiene mucho azúcar.

No hay que creer todo lo que se escucha, porque no siempre es verdad. La fruta es sana y necesaria para nuestro organismo. Contiene vitaminas y fibra, que ayuda a que mantegamos una flora intestinal equilibrada.

Antes de consumir -o de dejar de hacerlo – determinados productos, infórmate bien de su aporte nutricional y de si son parte fundamental de tu dieta o no.