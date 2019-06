Canciller mexicano dice que aranceles no frenarán flujo migratorio y podrían ser contraproducentes

El diplomático mexicano se reunirá con Mike Pompeo, secretario de Estados de EEUU para negociar sobre la medida arancelaria que anunció el presidente Trump

El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard afirmó que la aplicación de aranceles anunciados la semana pasada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump a las importaciones mexicanas, tendrá un efecto contraproducente y no eso no ayudará a reducir el flujo migratorio hacia la Unión Americana.

El canciller mexicano se encuentra Washington D.C para reunirse con Mike Pompeo, secretario de Estado de EEUU para negociar la eliminación de los aranceles, que entrarían en vigor el próximo 10 de junio, de no alcanzar un acuerdo.

Ebrard advirtió, en conferencia de prensa en que la medida arancelaria de Trump corre el riesgo de provocar una inestabilidad financiera y económica, lo que significaría que México podría reducir su capacidad para disminuir los flujos migratorios y ofrecer alternativas a los nuevos migrantes que han llegado a México.

Indicó que México esta haciendo su trabajo, pero que también es importante la cooperación de Estados Unidos y de todos los países involucrados “con el origen del tránsito del flujo migratorio”, para poder frenar la migración forzada, a la par de apoyar el desarrollo económico de países como El Salvador, Guatemala y Honduras, que son las principales naciones con mayor numero de emigrantes.

Y destacó que sin los esfuerzos de México, los flujos migratorios que llegan a México serían mucho más grandes, afirmó el diplomático mexicano..

Ebrard detalló que desde que inició la Administración del presidente Andrés Manuel López Obrador se han detenido a 400 personas relacionadas con tráfico de personas, se han recibido 24,451 solicitudes de refugio tan sólo en los cinco primeros meses de 2019 y 8,835 migrantes han sido regresados de Estados Unidos a México, mientras esperan que se resuelva su solicitud de asilo en el país dirigido por Donald Trump.

Asimismo, Ebrard señaló que hay 18,870 migrantes esperando en la frontera de México para presentar solicitud de asilo en Estados Unidos.

“Sin estos esfuerzos, los flujos que llegan a Estados Unidos serían mucho mayores”, expresó.

“Hay un claro límite de lo que podemos negociar, y ese límite es la dignidad de México”.

El posicionamiento de México ante la amenaza de Trump de imponer aranceles a todos los productos mexicanos para el 10 de junio, si el país no logra controlar los flujos migratorios que transitan por territorio mexicano hacia Estados Unidos, fue leída primero por el canciller Ebrard en español y posteriormente en inglés por la Embajadora de México en ese país, Martha Bárcena.

En la conferencia de prensa, en la Embajada de México en Estados Unidos, estuvieron presentes además del canciller y la Embajadora, la Secretaria de Economía, Graciela Márquez; el Secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, y el subsecretario para América del Norte de la Cancillería, Jesús Seade.

Rechaza Ebrard acuerdo de Tercer País Seguro

La firma de un acuerdo de Tercer País Seguro, que obligaría a los migrantes que transitan por territorio mexicano a primero solicitar asilo a México cancelando la posibilidad de hacerlo en Estados Unidos, a cambio de eliminar una amenaza de aranceles no sería aceptable para el Gobierno mexicano.

Presentado por la Administración del Presidente Donald Trump como una de sus prioridades para eliminar la amenaza de aranceles a las importaciones mexicanas, Ebrard dijo este lunes que la negativa de México a firmar un acuerdo de Tercer País Seguro es algo que conoce Estados Unidos.

“Hemos dicho ya desde hace tiempo que un acuerdo o respecto a un Tercer País Seguro no sería aceptable para México. Hasta ahora (los funcionarios de la Administración Trump) no me lo han planteado. Pero no sería aceptable. Y ellos lo saben”, dijo Ebrard en conferencia de prensa en esta capital.

Apenas el domingo, el Jefe de Gabinete interino de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, había asegurado que el declarar a México como país seguro para los solicitantes de asilo era una de las prioridades de la Administración Trump para reducir el número de migrantes llegando a EEUU.

“Ellos (los funcionarios mexicanos) pueden hacer de México un lugar seguro donde las personas pidan asilo. Normalmente, cuando uno deja un país, como El Salvador, y pide asilo, esto se hace en el primer País seguro a donde llega. México es seguro… la gente debe ser capaz de quedarse ahí”, dijo Mulvaney ayer en entrevista con la cadena Fox News.

En diciembre, el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador anunció estar dispuesto a aceptar de regreso por razones humanitarias a migrantes de terceros países desde Estados Unidos para que esperen en territorio mexicano en tanto avanza su proceso de asilo estadounidense.

Previamente, y de acuerdo con medios estadounidenses, la Administración Trump había solicitado infructuosamente en 2018 al entonces Gobierno de Enrique Peña Nieto firmar un Acuerdo de Tercer País Seguro a través del cual los migrantes solicitantes de asilo deban hacerlo primero en México.

