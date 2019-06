Carlos Espejel vive un duro momento: Su mamá sufrió un infarto

Yolanda Leguizamo se encuentra en terapia intensiva

Carlos Espejel dijo estar consciente de la gravedad de la salud de su madre, Yolanda Leguizamo, tras el infarto que la llevó al hospital en donde se le mantiene sedada.

Antes de ingresar al hospital donde se encuentra internada su mamá, el actor dijo que “está delicada y espero supere este momento“, además de asegurar que se siente con la madurez suficiente para lo que venga.

“Tengo el apoyo familiar y eso nos da esperanza. Mi madre sufría mucho de la presión y había tenido otro infarto, así que ya tiene antecedentes con este tipo de complicaciones cardiacas“, explicó.

Espejel, famoso por su parodia infantil de “Cantinflas” en el programa Chiquilladas, destacó que un familiar acompañó a Yolanda en la guardia nocturna, para que él pudiera descansar y arreglar otros asuntos.

“Los doctores me han dicho que es un milagro que esté viva. No he platicado con ella, porque está sedada”, dijo el actor, que se encuentra tranquilo y enfrenta la situación de la mejor manera.